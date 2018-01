Trump renuncia a sanciones contra Irán

WASHINGTON, 12 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que renunciaba a aplicar sanciones a Irán una última vez, para dar a Washington y a sus aliados europeos la oportunidad de corregir los "terribles defectos" del acuerdo nuclear de 2015.

Un funcionario de alto rango sostuvo que Trump quiere que el acuerdo sea reforzado con un pacto adicional en 120 días y que, en caso de que sus demandas no se cumplan, Estados Unidos se retirará del pacto internacional de manera unilateral.





"Esta es la última oportunidad", dijo Trump en un comunicado. "En ausencia de ese acuerdo, Estados Unidos no volverá a suspender las sanciones para mantenerse en el acuerdo nuclear con Irán. Y si en algún momento juzgo que el acuerdo no está al alcance, me retiraré inmediatamente".

Pese a que Trump renunció a tomar nuevas medidas, el Departamento del Tesoro decidió imponer sanciones a 14 entidades y particulares iraníes.

Trump ahora trabajará con los socios europeos de Washington en un seguimiento del acuerdo para que se estipulen límites que el régimen iraní debe cumplir sobre misiles balísticos, dijo un funcionario que informó a los periodistas de la situación.

Otro funcionario dijo que Trump estaría abierto a permanecer dentro de un acuerdo modificado si se logra que el pacto sea permanente.

"Por lo tanto, hago un llamado a los principales países de Europa para que se unan a Estados Unidos para corregir fallas significativas en el acuerdo, contrarrestar la agresión iraní y apoyar al pueblo iraní", dijo Trump en el comunicado. "Si otros países no actúan, pondré fin a nuestro acuerdo con Irán".

Reporte de Doina Chiacu; Editado en español por Javier López de Lérida y Javier Leira.