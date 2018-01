Granma mató al Cocodrilo y volverá a pelear el trono

Los Alazanes ganaron 4x2, repitieron la historia de la semifinal de 2017 y volvieron a clasificarse para el play off decisivo, mientras los matanceros se quedaron otra vez -¿hasta cuándo será?- con la miel en los labios.

Highlights





*Del partido que recién terminó se podrían destacar varios detalles, pero quiero quedarme con la fe que les pone Carlos Martí a sus jugadores. ¿Se acuerda usted? En el segundo choque, la remontada yumurina fue coronada por un error gravísimo de Geydi Soler sobre el hit de Santoya. Parecía que el refuerzo había firmado su renuncia a la titularidad con ese lance, máxime tomando en cuenta que Granma tiene a Raico Santos en el banco. Pero no. Martí no lo sentó, y de ahí en adelante el holguinero le respondió en repetidas ocasiones hasta poner la guinda a su pastel con un sencillo clave a costa de Lahera. “A los peloteros hay que darles confianza”, me dijo Martí hace dos días cuando le pregunté si pensaba sacar del line up a Soler. Muy bien por el mentor, que no le tembló el pulso para apostar por el muchacho, ni tampoco para fiarle todo el choque de esta noche a tres pitchers de la categoría sub-23.

*El de este jueves fue un magnífico duelo de zurdos. Ulfrido García sacó la estirpe de los santiagueros y aguantó siete capítulos sobre el volcán de los martirios, al tiempo que Yoanni Yera ratificó su clase pese a pecar de falta de profesionalidad a última hora, cuando perdió la compostura y debió ser relevado. Ambos supieron multiplicar la precisión del brazo (y la temperatura del corazón) a la hora buena, y como suele suceder cada vez que dos fieras se pelean, ninguno de los dos se apuntó el éxito. En ese río revuelto, Raidel Martínez –siempre hay un pinareño en las películas de la postemporada- pescó a lo grande dando strikes, sin miedo a nada.

*Desde aquí voy a solicitar respeto eterno para Alfredo Despaigne, quien podría acogerse a su condición de millonario de vacaciones y no lo hace. El ‘54’ le pone lo que puede (lo que le queda) a cada swing, y anima a los demás y da consejos y hasta se desliza si la jugada lo reclama. Y desde aquí, también, quiero pedir una ovación para Víctor Figueroa, que recogió los restos de un equipo y armó otro que le jugó para .733 en la segunda vuelta del torneo. Si no ganó al final, si perdió cuatro juegos en fila, la cuota principal de responsabilidad -más allá de cualquier errorcillo perdonable- fue de sus peloteros y no suya. Como antes, siempre lo dije y lo escribí, no era de Víctor Mesa, sino de sus atletas. Al final, el que lanza, el que corre, el que batea, es el que gana y pierde los encuentros, excepciones aparte.

*A Matanzas, no hay nada más claro, se le dan mal los play off. Suele llegar con desempeños encomiables, la mayoría les coloca la etiqueta de primer candidato al trofeo, y de pronto, de modo inexplicable, el equipo se desploma como un simple castillo de naipes beisboleros. Sus derrumbes han superado ya con creces los del poderoso Sancti Spíritus que nunca ganó nada, y esta noche la tropa vivió su séptimo sueño esfumado en siete años. Ah, sí, verdad, es el equipo más estable del país en esta década, pero de qué valdrá subirse siempre al podio si jamás se consigue gritar una mala palabra en lo más alto.

Ganó: R. Martínez. Perdió: M. Lahera. Dejados en bases: Matanzas, 8. Granma, 8. Bases robadas: Aníbal Medina, Roel Santos (3). Errores: E. Blanco.

ALINEACIONES

Matanzas – Aníbal Medina, 2B; Yorbis Borroto, SS; Frederich Cepeda, LF; Osvaldo Vázquez, C; Yasiel Santoya, 1B; Yurisbel Gracial, 3B; Lázaro Herrera, BD; Ariel Sánchez, RF; Eduardo Blanco, CF.

Granma – Roel Santos, CF; Yordan Manduley, SS; Guillermo Avilés, 1B; Alfredo Despaigne, BD; Carlos Benítez, 2B; Raúl González, 3B; Geydi Soler, LF; Yulexis La Rosa, C; Yoelkis Céspedes, RF.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Hora de comienzo: 8:32 pm. Hora de finalización: 11:54 pm.

Árbitros: Juan de Dios León, Home Plate; Omar Peralta, 1B; Yanet Moreno, 2B; Jorge Niebla, 3B.

LAS CARAS DEL JUEGO

Positiva: La confianza que deposita Carlos Martí en sus jugadores.

Negativa: La nueva decepción de los Cocodrilos.

Preocupante: ¿Por qué Miguel Lahera, uno de los pocos pitchers rápidos del campeonato, se empeña en no lanzar pegado?

Incomprensible: La repentina desestabilización de Yoanni Yera en el montículo.

Recomendable: Matanzas necesita un sicólogo de lujo, un babalao infalible, o las dos cosas.

MOMENTO CLAVE

El error de Eduardo Blanco en el octavo episodio, que complicó sobremanera la situación y terminó costando caro.

PUNTUACIÓN DE LOS ABRIDORES

Matanzas – Yoanni Yera: 58.

Granma – Ulfrido García: 57.

MVP DEL PARTIDO

Geydi Soler. En el séptimo anotó la del empate, y en el octavo decidió con un par de empujadas.

TODAS LAS CARRERAS

1er inning: Roel Santos anotó por fly de sacrificio de Guillermo Avilés. 1x0.

5to inning: Lázaro Herrera anotó por jonrón de Eduardo Blanco. 2x1.

7mo inning: Geydi Soler anotó por hit del emergente Lázaro Cedeño. 2x2.

8vo inning: Alfredo Despaigne y Carlos Benítez anotaron por hit de Geydi Soler. 4X2.

