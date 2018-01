Los cubanos no pueden usar sus motos eléctricas por falta de baterías

“¿Dónde están las baterías para motos eléctricas?”, se pregunta Jassiel Cabrera Rodríguez, un villaclareño dueño de una que compró con mucho sacrificio, pero que desde hace meses no puede usar por falta de baterías.

Jassiel no tuvo más remedio que escribir al diario oficial Granma, esperanzado en que le darán una respuesta. Relata en su misiva que en Santa Clara no se han vendido baterías en las tiendas estatales, algo inconcebible cuando gracias a la fábrica de ciclos Minerva, ubicada en esa ciudad, en todo el país se han vendido decenas de miles de motos eléctricas, tanto a empresas estatales como a particulares, en las tiendas recaudadoras de divisas.





“Pero en los talleres particulares, por cifras astronómicas, las puedes comprar sin problemas”, aclara este motorista indignado.

“Por favor, quisiera saber si hay esperanzas de que el 2018 nos traiga algunas soluciones a este problema”, concluye.

Son muchos los cubanos que se hacen esa misma pregunta. Y es lógica la indignación, no solo por la terrible situación del transporte en Cuba, sino porque las propias autoridades de la Isla han alentado el empleo de vehículos eléctricos (motos y bicicletas), como una forma de aliviar el traslado de las personas sin dañar el medio ambiente, así como de sustituir importaciones mediante el incremento de la producción nacional de vehículos.

El problema no es nuevo. Un artículo del semanario Trabajadores del 10 de abril de 2016, que anunciaba a bombo y platillo que la Empresa Industrial Ángel Villarreal Bravo, (la misma que nombra Jassiel en su carta), ensamblaría ciclos para carga y de tipo motor para luego comercializarse en tiendas minoristas y mayoristas, ya era cuestionado en aquel entonces por lectores que se quejaban de la falta de baterías para sus vehículos.

“Muy importante la venta para reducir importaciones, pero ¿qué podemos hacer aquellos que ya tienen esos equipos y lo que no aparece en el mercado son las baterías para estos? Pongo de ejemplo mi empresa, que tiene desde el 2008 este equipamiento y hace aproximadamente tres años estos equipos están inutilizables”, reclamaba Juan Carlos Perez Lorenzo.

Lo cierto es que la fábrica Villarreal Bravo no ha detenido su producción. En 2017 anunciaba sus planes de aumentar la producción de más de 15.000 bicicletas eléctricas Minerva, para lo cual pondrían en funcionamiento dos nuevas líneas productivas.

El sitio web de Telecubanacán explicaba que se estaban realizando inversiones en Manzanillo para asegurar las baterías de litios a las más de 60 mil bicicletas eléctricas que circulaban en el país. Nada se decía, sin embargo, de las baterías para las motos.

La realidad es que nada cambia en Cuba. Mientras las personas continúan padeciendo para trasladarse cada día a su trabajo, el gobierno no da solución a un tema que podría aliviar en mucho la situación de miles de cubanos. Porque en esa cifra se incluyen, no solo los dueños de las motos que hoy no las pueden usar, sino aquellos que no las tienen, pero que verían también un alivio en el transporte público y privado si esta situación se resolviera.