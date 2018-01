Habla desde el exilio el exjefe de gabinete de Raúl Castro: “Él nunca va a abandonar el poder”

El mandatario cubano Raúl Castro podría abandonar su cargo como Jefe de Estado en abril próximo, pero nunca abandonará el poder, esto no es más que “una pantomima grotesca de relevo”, así lo consideró su ex jefe de gabinete, ahora en el exilio, Alcibíades Hidalgo.

“No creo de ninguna manera de que (Raúl Castro) vaya realmente a abandonar el poder. Esto no es nada más que una pantomima más bien grotesca de un relevo, que no es nada del gusto del pueblo de Cuba”, dijo al noticiario chileno Tele 13 el también ex vice canciller y ex embajador cubano ante la ONU, quien abandonó la Isla en 2002.





Para Hidalgo, entrevistado en relación a la polémica visita de la presidenta Michelle Bachelet a la Isla, el gobernante cubano va a “continuar siendo el primer secretario del Partido Comunista que, por definición, es la fuerza que dirige la sociedad cubana, como incluso reza en la Constitución”.

El ex vice titular calificó además de "totalmente inapropiada" la visita de Bachelet. “Es realmente contradictorio que la señora Bachelet afirme que su legado principal en materia de asuntos internacionales es la defensa de los derechos humanos y viaje a Cuba donde no hay el más mínimo respeto de esos derechos".

En Cuba, agregó, la presidenta “ni siquiera tuvo la cortesía, ni lo intentó, y se sabía que iba a ser de esta manera, de oír al menos algo del pensamiento opositor en la isla”.

“(Castro) ahora está allí esperando tranquilamente que llegue el fin de sus días y también el fin de esa generación que usurpó el poder en Cuba durante tanto tiempo y tratando de hacer lo mejor posible para su familia, no para el país”, subrayó.

Hidalgo advierte que el panorama cubano se ve oscurecido con la crisis de Venezuela y un “deterioro evidente de las relaciones con Estados Unidos donde había puesto la mayor parte de los huevos de la canasta”.

“Raúl va a dejar al frente del gobierno a un hombre más joven (el actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel ), cuestionado por sus iguales y que tiene que comenzar a ejercer ese poder ilimitado bajo la supervisión y el completo control de un Raúl Castro que va a seguir siendo la verdadera fuerza dirigente del país, como lo ha sido en los últimos años después que sucedió a su hermano”, afirmó.

El entrevistado también considera poco justificable la visita de Bachelet, en la recta final de su mandato, “porque las cifras que se dan de comercio e intercambio en general entre Cuba y Chile son realmente muy disminuidas y sobre todo tienen muy pocas posibilidades de un aumento real en el futuro inmediato porque hay una crisis económica en Cuba que no tiene atisbos de solucionarse”.

“Las inversiones en Cuba no existen porque no hay una voluntad real del gobierno de permitirlas en las condiciones normales del mercado internacional. En ese marco va la señora Bachelet a Cuba y de hecho lo que ha tenido como resultado es un espaldarazo final a la gestión de Raúl Castro”, añadió.

El gobierno cubano, sostuvo, está muy necesitado de un reconocimiento internacional, pues su imagen se ha deteriorado mucho con el paso de las décadas. “Cuba se ha aislado en temas internacionales muy importantes, como la misma crisis de Venezuela, que toca directamente a la región. Es abiertamente aliada de regímenes detestables como los de Siria y Corea del Norte y, en este sentido, abren los brazos a quien quiera visitar la isla”, dijo.

El telediario recordó, por su parte, que la actual visita se dio tras un primer viaje, en 2009, donde Bachelet se reunió con Fidel Castro . El mandatario posteriormente publicó una “reflexión” muy crítica de Chile y donde apoyó la demanda marítima de Bolivia.

Este suceso fue calificado como “humillante” para Bachelet y para el pueblo chileno. “Uno siente, lamentablemente, un poco de vergüenza ajena con estos gestos de la señora Bachelet hacia los Castro, que ha sido, por cierto, demasiado obsequiosa”.

“Ningún pueblo en América Latina quiere ser como el cubano, nadie quiere vivir como vive el cubano, y sin embargo, la presidenta escoge Cuba como su último destino en América Latina. Realmente es algo lamentable”, sostuvo.