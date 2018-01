La metamorfosis de Erlis Casanova engrandece a Industriales

Hace unos días, Erlis Casanova se enfundó el uniforme azul por primera vez en su vida. Marcado con el número 95, el pinareño debutó disfrazado de León en el estadio Julio Antonio Mella, cuando en el segundo juego de la semifinal lanzó solo 3.1 de entradas y permitió cinco carreras.

Este sábado, en el templo sagrado del béisbol cubano, Erlis, el hijo del sensacional pelotero Luis Giraldo Casanova, tocó el cielo con sus lanzamientos y estuvo a tres outs de concretar el primer cero hit cero carrera en la historia de las postemporadas.





Sin embargo, en el inicio del noveno capítulo, Yunior Paumier le cazó el primer envío y le conectó batazo extraviado por el jardín derecho para apuntarse doble y romper la maldición de los Leñadores. Segundos luego, el emergente Leonis Figueredo conectó otro tubey para impulsar la primera carrera de Las Tunas. Otra más sumaron los orientales para redondear el éxito 4-2 de los Azules sobre los orientales.

Erlis tuvo su velocidad por encima de las 92 millas, el comando de sus envíos evidenció precisión quirúrgica, su cambio de bola fue un cuchillo y la calma nunca se ausentó del montículo, cuando sus pies hicieron contacto con la tabla de lanzar.

Durante nueve entradas, Erlis no se inmutó, no habló, no gesticuló. Ni tan siquiera disfrutó cada uno de sus ponches; al menos no lo manifestó físicamente. Tampoco se le vio contrariado cuando perdió el cero hit cero carrera.

El hijo del “Señor Pelotero” estaba poseído y fue pura concentración. Esta era una de sus tardes, la tarde del pinareño que obligó a agolpar millones de asientos para detallar su joya de pitcheo.

Cuando el reloj marcaba las 4:15 de la tarde, Casanova hizo su primer lanzamiento ante Yuniesky Larduet, dos horas y 32 minutos después, soltó su última recta ante el máscara Yosvany Alarcón, que roleteó al torpedero para cerrar el dramático juego.

Alexander Malleta y el sorbo de la juventud

Alexander Malleta se desempeñó este sábado como si tuviera nueve años y jugara en el beisbolito Juan Ealo de la Ciudad Deportiva: protestó más alto y fuerte que Víctor Mesa una decisión arbitral en el segundo inning; descoció la redonda en el cuarto con un jonrón; y ensució el uniforme con un espectacular fildeo en el quinto capítulo.

El “55” no paró de gritar, de aconsejar, de aplaudir lo bueno y de pedir calma en las adversidades. El máximo productor de cuadrangulares de La Habana invadió el Latinoamericano para ratificarse como uno de los mayores productores de carreras en la historia de las postemporadas.

Los miles de fanáticos lo observaron conectado en todo momento y fue pieza clave en la importante victoria que alcanzó su equipo para ponerse delante en la semifinal ante los “Leñadores” tuneros.

“El equipo necesita de mi energía. Hay jugadores jóvenes y debo ayudar. Mi respeto para Las Tunas”, manifestó a la televisión nacional el experimentado bateador zurdo.

INDUSTRIALES VS. LAS TUNAS JUEGO 5

ESTADIO LATINOAMERICANO

HORA DE COMIENZO: 4:15 pm: HORA DE CIERRE: 6:47

Industriales 4 5 1

Las Tunas 2 3 4

ALINEACIONES

Industriales– Jorge Tartabull CF; Juan Carlos Torriente 2B; Yordanis Samón (D); Alexander Malleta 1B; Stayler Hernández RF; Osmel Cordero 3B; Frank Camilo Morejón R; Joasán Guillén LF; Yorbert Sánchez SS.

Las Tunas – Yuniesky Larduet CF; Andrés Quiala RF; Danel Castro BD; Yosvany Alarcón R; Alexander Ayala SS; Jorge Jhonson LF; Yunior Paumier 2B; Rafael Viñales 1B; Yordanis Alarcón 3B.

PUNTOS APARTE

Mejores bateadores: Industriales: Alex ander Malleta; Joasán Guillén. Las Tunas: Yunior Paumier; Leonis Figueredo.

Positivo: Industriales: La actuación de Erlis Casanova. Los resultados de los refuerzos seleccionados por el manager Víctor Mesa. Las Tunas: Funcionó, al fin, el pitcheo abridor. No se dieron por vencidos los Leñadores y lograron romper el cero hit cero carrera.

Negativo: Las Tunas: La merma ofensiva de la alineación. Los cambios en el line up poco ayudaron.

Preocupante: Las Tunas: Pablo Civil bajó a Jhonson, a Viñales y a Alarcón y ninguno respondió.

Incomprensible: Las Tunas: La merma ofensiva del equipo más bateador de las rondas clasificatorias.

Obligación: Las Tunas está obligado a ganar el martes.

Momento cumbre: Un momento cumbre que duró dos horas y 17 minutos, el tiempo en que Erlis Casanova mantuvo a los rivales en un puño y sin recibir hit.

MVP

Erlis Casanova

LANZADORES ABRIDORES (viernes 12/1)

Las Tunas: Yariel Rodríguez (D) perdedor

Industriales: Erlis Casanova (D) ganador

El próximo juego será el martes 16 en el estadio Julio Antonio Mella.

Imagen de Archivo