Camila Cabello: "Havana" se coló de lleno en el Top 100 de Spotify Global

La cantante cubana Camila Cabello, de 20 años, ha logrado incluir todas las canciones de su disco debut Camila, en el Top 100 de Spotify Global, una aplicación que permite la reproducción por vía streaming de música y otros contenidos de artistas de todo el mundo.

Según informa el sitio especializado Music Mundial, el sábado 13 de enero la lista fue actualizada y dejó ver que el tema Havana lidera la relación de los temas más escuchados. En el número cuatro está Never Be The Same, mientras que Real Friends y She Loves Control ocupan los lugares 30 y 32, respectivamente.





Completan el álbum In The Dark, en el puesto 57; All These Years, en el 58; Consequences, en el 61; Inside Out, en el 72; Into It, en el 81, y Something’s Gotta Give, en el 85. También el remix de la canción Havana, interpretada en español junto a Daddy Yankee, llegó al escalón 89.

Camila Cabello nació en Cuba, hija de una madre cubana y un padre mexicano. Antes de ser solista tuvo una importante carrera como integrante del grupo Fifth Harmony, con el cual grabó dos álbumes y realizó seis giras, además de presentarse en dos ocasiones en la Casa Blanca.

Su vida no siempre ha sido fácil. Su familia pasó mucho trabajo hasta poder establecerse legalmente en Estados Unidos. En un artículo publicado por The New York Times, sobre la historia de la cubanita, ésta refiere:

“Muchas veces puedes estar aquí y en Twitter, y crees que el mundo es el Internet. Pero sé cómo son las cosas en los lugares de donde vienen mis padres y las batallas diarias que se viven ahí”, señaló.

Pero esos tiempos ya pasaron, y hoy Camila está centrada en labrarse un camino como solista. Aquella niña tan tímida se ha transformado en la favorita de millones de fanáticos en todo el mundo, prendados de su técnica vocal y su apariencia de chica común.

Los expertos reconocen en sus temas referencias a su herencia latinoamericana. Ella dice que sí, que se inspira en la música que escuchaba durante su niñez y en la obra de reguetoneros experimentales como Calle 13 y J. Balvin.

“Siento que la mejor manera de encontrar algo nuevo y diferente es ser lo más tú que puedas ser”, afirmó.