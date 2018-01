Otero Alcántara dará a conocer en París el testamento de Fidel Castro

El artista plástico cubano Luis Manuel Otero Alcántara presentará el próximo miércoles 24 de enero en el Centro Pompidou, de París, su último performance: Otro Tratado de París, en el cual dará a conocer el testamento personal de Fidel Castro.

Según reveló Diario de Cuba, la actuación recrea un supuesto sueño de Otero, en el cual el presidente cubano le enseñó dónde había guardado el documento que reflejaba su última voluntad. Y el escondite era nada más y nada menos que una botella Havana Club.





El creador aspira a que todos los cubanos, estén donde estén, sean testigos del acontecimiento. Por ello la obra tendrá la particularidad de que podrá ser vista en vivo por Internet. La curaduría está a cargo de Catherine Sicot, de Elegoa Cultural Productions.

La interpretación del cubano está incluida en una exposición internacional colectiva denominada La nación y sus ficciones, en la cual otros artistas expondrán la visión personal de sus países. El evento durará una semana.

Interrogado acerca de la posibilidad de que las autoridades cubanas no le permitan viajar a Francia, Otero afirma que de todas formas todo está preparado para la presentación.

“Si no logro estar allí la obra se realiza, si no me permitieran viajar no me quedaré de brazos cruzados en el aeropuerto”, aclaró.

Otero Alcántara ha sido arrestado y amenazado por parte de la Seguridad del Estado de Cuba, debido a posición crítica con de la falta de libertad de expresión en el ámbito artístico. El pasado mes de diciembre fue arrestado cuando peregrinaba junto a un amigo hacia el Santuario Nacional de San Lázaro, donde quería pedirle al santo por la libertad de Cuba.