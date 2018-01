Sergio Ramos enciende las redes con un look "arriesgado"

Pilar Rubio es una de las mujeres españolas con mejor tino y glamour a la hora de vestir. Al parecer, "la influencer" se quedó dormida en casa este domingo cuando su esposo, el central madridista Sergio Ramos, se vestía para ir al estadio.

De acuerdo con un consenso casi unánime, lo de Sergio con la ropa este domingo en la mañana no tuvo nombre.





Si bien es cierto que ambos suelen hacer gala de un estilo propio, jamás se habían pasado de tono. Y en esta ocasión Sergio la ha "líado" como se dice en España.

Como era de esperar, los usuarios la han emprendido con su "look", y hasta con Pilar, por dejarlo salir así a la calle.

Al estadio Santiago Bernabeú se dirigió Ramos con su lesión muscular y un abrigo azul "chillón", que combinaba con una gorra y unas zapatillas de igual color, y blasonó de ello, retratándose y colgando su foto en Instagram y en Facebook.

De inmediato "le cayeron encima". Más de un millón de “me gusta” y más de 12.000 comentarios ha generado la foto, no todos favorables al Embajador del Comité Español de la UNICEF.

Los memes han sido tantos, que hasta uno "cubano" le han dedicado al central de la selección española.

Sergio Ramos "Industrialista"/Grupo de facebook Industriales Los Azules De La Capital

La gente no ha dejado pasar de largo la oportunidad para reírse de lo que a todas luces es una transgresión y una ofensa al ingenio de los diseñadores.

La Revista GQ le dedicó todo un análisis a la vestimenta de Ramos, prenda por prenda. El resultado, lo definieron así:

"(...) El resultado final admite alguna chanza. El look no es ni de lejos el que elegiríamos ni siquiera para una cena de reunión de antiguos alumnos. Entendemos que haya memes de él como repartidor, mecánico, trabajador de Carglass y Pocoyó. Demonios, si hasta su colega John Terry, leyenda del Chelsea, le comentó en redes que una estrella como él "no puede seguir vistiendo eso".

(...) Una estrella como él "no puede seguir vistiendo eso".

