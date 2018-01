Muere Dolores O'Riordan, cantante de la banda de rock The Cranberries

La cantante y guitarrista Dolores O'Riordan murió este lunes en Londres a los 46 años de edad, según la información del diario irlandés 'Independent'.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento y los familiares de la artista han pedido que se respete su privacidad tras conocer la trágica noticia.





"Los familiares están devastados por la noticia y han pedido privacidad en estos momentos difíciles", dijo el agente según RTE.

The Cranberries fue uno de los grupos de rock que tuvo especial éxito en la década de los 90 y llegó a vender más de 14,5 millones de álbumes sólo en Estados Unidos.

Su salto a la fama se produjo tras el lanzamiento del popular álbum "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?".

Asimismo O'Riordan dio su salta en solitario en 2004 con el álbum "Are You Listening?", que fue la antesala de "No Baggage" en 2009.