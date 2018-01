Ernesto Ruíz Faxas: "La economía tuviera al béisbol como su carta de triunfo" (ENTREVISTA)

Por la década de los 90 a finales, un joven muy guapo y encantador se adueñó de la pequeña pantalla cubana hablándonos de deportes. Su innegable carisma atrajo a un mundo femenino incalculable mientras los hombres lo admiraban por su buen decir a la hora de comentar un evento. ¿Su nombre?: Ernesto Ruíz Faxas, con estirpe musical pero sólo tocaba los bates, los balones, las canchas.

"Según mi mamá llegué de prisa y sin pausa a este mundo el doce de noviembre de 1968, en Maternidad de Línea, en el Vedado, aunque mis padres, vivían cómodamente en el garaje de la casa de mi abuela, en el famoso Canal del Cerro.





"Es por eso que siempre que me preguntan, hablo de mis orígenes y menciono al Cerro, como punto de partida. Cerca del Latino, en San Gabriel. Muy cerca de la Fabrica de Caramelos y Chocolates La Estrella que tan buenos recuerdos me trae.

"Teníamos un tío, que era sordo, calvo y risueño, y trabajaba en la fábrica y nos alegraba (una tarde sí y otra no) la vida, repartiendo golosinas por la ventana que daba al portal de la casa marcada con el número 59.

"Soy del seno de una familia muy alegre. Por una parte, con herencia española…y por la otra, también.

"Tanto los Ruíz como los Faxas, aunque éstos se las traen en cuanto a su historia musical se refiere: primero, un cuarteto, fundado en 1951, que amenizaba la programación televisiva cubana en sus primeros años y tomaban por asalto el afamado cabaret Tropicana.

"Carlos Faxas, tío de mi madre y la cara del cuarteto, hablaba siempre de su papá, como el mejor afinador de pianos de Cuba. Su acercamiento a ese instrumento llegó por afición, y, así, hasta sus 92 años, transcurrió su vida, haciendo música.

"Lo más cercano que estuve de los Faxas, fue precisamente, a través del tío abuelo, Carlos; no obstante, la música no me llegó por esa vía."

Pero ¡fuiste músico también!

"A mí me llega por sangre, por gusto y por fiesta y diversión. Mis tíos, medio hermanos de mi madre, lo llevaban en su ADN, sobretodo Marcos. Uno que se adelantó, pero que tenía la magia de ser zurdo, tocar la guitarra al revés (como Santiago Feliú) y componer sus propias canciones.

"En la casa del Cerro convivimos con el Benny Moré, Barbarito Diez, Tito Gómez, Roberto Faz, Tejedor, Daniel Santos y una cantidad de músicos cubanos y extranjeros que amenizaban las mañanas y las noches, casi al mismo nivel que el aroma de café.

"En un barrio donde sonaban los tambores, no podíamos ser menos. Lo cortés no quita….¡gozar la fiesta! Yo nací con los Van Van, pero conocí a Sindo Garay, a Lecuona, Bola de Nieve y Rita Montaner. Estos tres últimos, de Guanabacoa, la tierra de mi madre.

"Yo no me hice músico porque para mí la música era un divertimento, un espacio familiar, un lugar común donde encontraba la alegría de todos. No había un sábado más feliz para los míos que reunirnos en el portal de San Gabriel a cantar a Los Zafiros y terminar con una Conga Criolla y habanera. La percusión me gusta; experto no soy, pero llevo el ritmo. El baile, como todo buen hijo del Cerro, sí se me dio."

(Déjenme hacer un paréntesis en la entrevista de Ernestico y acotar que yo, que soy del Cerro, nacida en plena Calzada, en la entonces asturiana Quinta Covadonga, no doy un paso. Ni de rumba, ni de salsa, ni de nada. Me gustan la gaita, el pasodoble, las coplas, las zarzuelas, los cuplés. Vaya, para aclarar)

"La música también me llegó por la Trova. Mis tíos de la vida, no sanguíneos, los hermanos de mi padrastro César ya fallecido, fueron fundadores del Grupo Moncada: Jorge, director, y Juanito Gómez, el abuelo. Juani, con una historia apasionante en las Ruedas de Casino de la capital.

"Con Jorge aprendimos mucho también. Su colección musical, que legaba en Perspectiva, programa radial y televisivo en Cuba, nos hizo crecer y afinar, el gusto por la música."

¿Solo música cubana?

"¡Qué va! No dejábamos de escuchar a The Beatles, Lennon y McCartney, The Jackson 5, Aretha Franklin, The Supremes, KC, Stevie Wonder, ABBA, Bee Gees, The Rolling Stones, ¡en fin! La lista corría y corría. Porque terminábamos con las canciones de los Fórmula Quinta y los clásicos españoles, que gentilmente Radio Progreso nos regalaba en su programa Nocturno, con Juan Ramón González Ramos.

"O sea, por todas partes llegaba la música. Pero en una Isla tan melódica y sonera, bolerista y bohemia; eso, tampoco es noticia. No fui músico profesional, como tampoco fui médico, otra de mis pasiones juveniles. ¡Pero esa es otra historia!"

¿Y cuándo de poeta, loco y músico optas por el deporte? ¿Específicamente, cuándo llegas a la Redacción Deportiva de la TVC?

"Todo se fue tejiendo y sincronizando. Llegué por circunstancias y coyunturas y por los amigos y el softbol.

"Yo venía de la COCO, una emisora de la capital, muy popular por el tema de los deportes, precisamente. Más allá de su historia, era una estación que formaba a los comentaristas deportivos y narradores, que al final, terminaban en la Televisión Nacional. Salvo excepciones, muchos de mi generación nacimos, profesionalmente hablando, en la COCO, el Periódico del Aire…o como decían, un Diario sin papel y sin distancia.

"Allí aterricé en junio de 1990. Días antes del inicio del Mundial de Fútbol de Italia. Caí, literalmente de casualidad e, inconscientemente, sin saber lo que hacía y a dónde iba. Llegué a través de Diego Méndez, amigo de la familia y narrador-comentarista de Radio Rebelde. Me mandó con una nota, a ver al Jefe de la Programación, que por entonces era Rodolfo García Lozano, hoy, una de las voces de la pelota en televisión.

"Comencé por teléfono en Amanecer Deportivo, cada mañana y sin cobrar un medio por dos años.

"Yo había empezado a estudiar Derecho en la Universidad en el año 1986 y duré lo que un merengue en la puerta de un colegio. Y lo sabía. No era lo mío. Quizá, la vida me llevó al lugar donde me sentía más cómodo: los deportes. Fui nadador y jugador de Polo Acuático… y lógico, ¡también pelotero!

“Amanecer… me abrió las puertas para todo. Descubrí el apasionante mundo de la Radio y el Periodismo. De la narración, el comentario y los vericuetos del mundo deportivo, que sólo descubres a través del viaje, en el camino de la profesión. Años y años despertando a la capital con las noticias deportivas. De cinco a 7.30 de la mañana, de lunes a sábado. ¿Te imaginas? Se aprende.

“Con Armando Campuzano como cerebro, William Visozo Vasallo, Manuel Alejandro Pérez Capote y el difunto, Lázaro Valdés. También en una época nos acompañó Geovanny “Bobby” Salamanca, hijo del ilustre narrador de béisbol, el acuñaba frases como ¡Azúcar, abanicando!

"En la COCO hice de todo y terminé dirigiendo mi propio espacio. Los domingos, por si fuera poco, Andy Vargas y yo nos montamos en un barco llamado “Última Página”, que fue como el impulso para despegar y saltar a la televisión. Pero lo que aceleró el brinco, fue el deporte por sí mismo; sí, el softbol.

"Se reactivaron los torneos provinciales de la prensa y la dupla, Eddy Martin y Roberto González (por entonces, jefe de la Redacción Deportiva de la Tv), nos llamaron para formar parte del equipo ICRT. Menuda suerte…y grandes contrataciones. La vida nos puso en el lugar preciso y a la hora exacta. El softbol nos abrió las puertas y en los Panamericanos de Mar del Plata en 1995, el Chino Campuzano y yo, estrenamos el Estudio del NND, concebido para el evento.

¿Y cuándo entras a formar parte del colectivo como tal de la tele?

"Vale decir que yo estaba en televisión cada sábado. Conduje la sección de videos musicales del programa Contacto por buen tiempo, sustituyendo a Hiram Vega y que era presentado por Rakel Mayedo."

Recuerdo como si fuera hoy a aquel 'pelú' que animaba los videos musicales en el programa de Raquelita y cuando me dijeron 'Ernesto viene para acá' me reí porque sabía que con ese pelo no lo iban a dejar presentar ni los créditos.

"Así fue. ¿Mi primer choque?: el corte de pelo. Venía de la farándula y la música, con pelo largo, a lo rockero y eso no encajaba ni con el estilo ni con las formas de un noticiero. Fue mi primer gran tropiezo, pero necesario. Ahí empezó todo.

"Ganar un torneo y aprovechando la coyuntura de una plaza vacía, me abrió el camino hacia, el sexto piso del edificio del ICRT, que por ese tiempo ocupaba la Redacción Deportiva de la TVC."

Ya te cortaste el cabello, ya estabas donde anhelabas, ¿y entonces?

"Me gustaba narrar. El deporte que fuera. Siempre competíamos en la radio para ver qué nos quedaba mejor, qué nos moldeaba y nos hacía lucir. De gustarme más, obviamente, la pelota. Pero no tenía manera de sobresalir y los espacios eran reducidos, para narrar. Salvo los Play-Offs, el resto de la temporada, era nula.

"Hice algunos Derby de Jonrones, que salían grabados los domingos y por supuesto, el fútbol, donde si tuvimos la suerte a arrancar con narraciones de Champions (con Renier González y Sergio Ortega) y hasta la conducción de Mundiales, como Francia ’98, por ejemplo.

"Recuerdo los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 98. Allí yo tuve una amarga experiencia. Resulta que un vendedor me hizo una trampa al cambiar dólares por bolívares y la segunda semana no tenía ni para comer. Ahí, Ernestico y Rodolfo García, mi hermano de toda la vida, no permitieron que esto sucediera y de lo que tenían,de lo poco que siempre nos han dado, compartían conmigo

"Estuve en eventos múltiples, campeonatos mundiales de varios deportes en Cuba, torneos nacionales y provinciales. Maracaibo 98 fue un evento importante en mi carrera.

"También manejaba los Deportes Acuáticos. Junto a Modesto Agüero, transmitimos el Mundial del Polo Acuático Juvenil y con Eddy Martin, el famoso CCCAN, que aglutinaba a los deportes en piscina."

¿Qué anécdotas, recuerdos tienes de aquella época?

"Siempre me consideré un investigador y estudioso del deporte. Era de los que me aprendía de memoria los nombres, los números y las estadísticas de los peloteros. No solo de los equipos de la capital, con los cuales simpatizaba… de todos. Desde bien pequeño iba al estadio y disfrutaba que me preguntaran. Era, además, un buen ejercicio de la memoria y un disfrute, poder descubrir que tenía esa habilidad.

"Yo era de los que me sentaba con los viejitos del estadio del Cerro, el Latino, a ver Forestales vs Metros. Imagínate tú. Es más, era de los aficionados que se despachaba el doble juego los domingos, sentado en la misma butaca.

"Así crecí viendo peloteros que eran mis héroes y escuchando anécdotas de muchos deportistas, que boca en boca, formaron mi vocación por comunicar.

"Siempre escuché de Babe Ruth, Joe Louis, Mantle, DiMaggio, Martín Dihígo, Willy Miranda, Kid Chocolate, Capablanca. Siempre amé a los Industriales. No viví el de Carneado, pero sí los de Chávez, Medina, Anglada... ¡hasta hoy! Gocé sus títulos. Disfruté el jonrón de Marquetti a Rogelio García en 1986.

"Viví como nadie las hazañas de Armando Capiró, de Changa Mederos. Forraba mis libretas de la escuela con los ídolos de la época. Disfruté de Pelé, de Maradona, de Cruyff….recordaba anécdotas de Di Stéfano en el Real Madrid. Vi pelear a Stevenson, ganar tres Juegos Olímpicos; a Juantorena, María Caridad Colón con su jabalina voladora.

"Supe de los Yankees de Nueva York y sus 27 títulos de Series Mundiales. Vi correr a Carl Lewis y al mejor de los 100 metros, Usain Bolt.

"Es una lista interminable, porque el deporte no se agota. Hay figuras y hay leyendas y la historia se ha encargado de premiar a cada uno, en lo individual y en lo colectivo.

"Existen Messi y Cristiano como lo hicieron Las Morenas del Caribe y Las Niñas Magas del Oriente. Hubo un Dream Team en el Baloncesto. Vimos al mejor, Michael Jordan. Conocimos de las hazañas de Juan Manuel Fangio y del Salto al Cielo de Javier Sotomayor.

"No vimos la pelea del siglo entre Alí y Stevenson, pero sí estrechar sus manos en La Habana. Cassius Clay, un grande.

"Logramos ver a Cuba discutir la Final del primer Clásico Mundial de Béisbol en el 2006. Conocimos y gozamos del mejor pelotero amateur de la historia (en mi opinión): Omar Linares. Vimos ganar una Serie Mundial a los Cachorros de Chicago, después de 108 años.

"Hemos sido afortunados. Vimos pelear a Ray Sugar Leonard, Julio César Chávez y Félix Savón . Vimos nadar a Michael Phelps, el máximo ganador de medallas olímpicas. También a Mark Spitz. Los jonrones de Kindelán y de Hank Aaron y Barry Bonds. El jonrón de Gourriel en Parma, en 1988. Karpov, Kaspárov, Bobby Fischer. La vida nos ha premiado ¡La lista es interminable!"

Sin embargo, con todo y este amor por el deporte, un buen día desaparece de la pantalla chica Ernesto Ruíz faxas, el joven de angelical rostro y sabiduría deportiva. ¿Por qué?

"Me fui a México, país donde hice historia. Llegué para actuar, con un contrato de trabajo con Televisión Azteca."

¿Actuar? En toda la entrevista no has tocado el tema actuación. Música, deporte, baile, pero actuación no.

"Es cierto, pero ya había antecedente. En el año 1997, me fui a España a trabajar en una serie de televisión. Fue con la cadena Tele-5 y se llamaba Todos los hombres sóis iguales. Fue mi primera experiencia.

"Después en Cuba, hice cuatro trabajos. Tres de ellos, con Tomás Piard, quien se desvivió por enseñarme los trucos y la esencia de la actuación, con un lenguaje para cine y teatro y con el rigor de Stanislavski, al pie de la letra. Me ayudó mucho.

"Una obra de teatro para televisión, Amor con amor se paga e Ítaca, un largometraje, fueron los trabajos más recordados. También tuve participación en Operación Fangio.

"Llegué a México en el 2000 y viví allí hasta finales del 2012. Compartí créditos con grandes figuras de la actuación mexicana. Desde Lucía Méndez hasta el maestro López Tarso, pasando por Rogelio Guerra o Raquel Olmedo. Varias novelas con Azteca y Televisa. También series y doblajes.

"En México, tuve la suerte de no solo hacer telenovelas. Trabajé en teatro, en cine y en campañas publicitarias. Bajo la dirección de Steven Soderbergh, participé junto a Benicio del Toro en la película Che, el argentino. Al lado de Luis Alberto García , encarné al Coronel del Ejército de Batista, Fernández Suero. Sin dudas, a pesar de la polémica, una experiencia inolvidable.

"También incursioné en la conducción de espacios televisivos, festivales internacionales de música y cine. En el 2005-2006 me salí del mundo de las novelas y regresé a los deportes. Fui contratado como Corresponsal para México por la cadena ESPN. Varios eventos internacionales, como el Clásico Mundial de Béisbol o la Copa Libertadores de América, así como la Liga de Fútbol de México, formaron parte de mi agenda de trabajo.

"Antes había laborado como Conductor de Energía Deportiva, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión."

Sin dudas, una carrera impresionante. Músico, poeta y loco. De veras que sí.

"Bueno, pues ¿quién te dice? que a Estados Unidos llego a finales del 2012. Al año siguiente fui contratado por la Cadena Telemundo para interpretar varios personajes, en producciones diferentes. Creo haber sido (y esto es dato curioso) el único actor en estar al mismo tiempo en las tres novelas de turno.

"Tanto en Marido en Alquiler, como en Santa Diabla, con personajes pequeños. En Dama y Obrero, con un personaje secundario, que intervino en casi toda la novela. Después, en los años siguientes, tuve participación en tres novelas más, la última de ellas, sobre la vida de Jenny Rivera, la cantante mexicana fallecida en una accidente aéreo.

"Con Venevisión participé en una serie: Demente Criminal. En los deportes he colaborado con CNN en español y Megatv. En el Canal 41, Americateve, fui el conductor principal en Buenos Días América, además de cubrir los deportes en los espacios informativos del canal."

Hace poco fuiste padre por tercera ocasión.

"Sí, en Estados Unidos nació mi tercer hijo, Mateo, uno de los grandes amores de mi vida, mi motor y mi impulso, parte importante de mi motivación y mi superación personal. Vivo en Miami con Leticia, mi esposa y madre del inquieto Mateo y también la encargada de mantener el equilibrio en casa. No es actriz, no trabaja en los medios y es argentina.

"Actualmente me preparo para un personaje en una telenovela y estoy todos los sábados en Radio. A través de Actualidad Radio, llegamos con Hola Hello a la comunidad de Miami y Buenos Aires, al mismo tiempo, con la estación hermana FM CANNING, de la capital argentina."

Has tenido una vida muy agitada y exitosa; has aprendido hacer de todo un poco. En Cuba sobresaliste, fundamentalmente, en el deporte. México y Estados Unidos, ¿qué te han brindado?

"Casi todo. Descubrir que hay otros mundos, otras culturas, otros aires, otras voces, otros idiomas, otros hábitos, otras formas de ver la vida, otras comidas, otros problemas. Vivir fuera de Cuba me ha dado las herramientas, para saber lo que no quiero hacer en mi vida. No ha sido fácil y he tenido etapas muy críticas.

"Hay gente en Cuba que de verdad piensa que el dinero crece sembrando una mata en el patio. Que todo el que sale de allí se convierte en millonario. Hay personas que se creen el ombligo del mundo saliendo de su nido y se dan cuentan, que son simples mortales. Vivir fuera de Cuba te enseña a enfrentar el mundo real. Sin poses y sin tapujos. Sin complejos.

"Cuando vives fuera de Cuba, es cierto, aprendes y te esfuerzas más por conocer tu país. La nostalgia te puede quebrar de vez en cuando… pero te ayuda a discernir lo importante de lo necesario, lo útil de lo efímero y lo maravilloso de las pequeñas cosas.

"La gente en Cuba debe saber, que fuera de la isla, la gente vive contando el dinero a fin de mes, en muchos casos. Con dos y tres trabajos, con pagos fijos en casa, en las escuelas para los niños, en seguros de casa, salud y automóvil. Que la gente muchas veces, vive para trabajar y no trabaja para vivir. Que nadie te regala nada y que la vida es cara, dura y a por ratos, peligrosa."

¿Por qué elegir vivir fuera de tu país entonces?

"Hay otras tantas cosas que te dan libertad de elegir. Eso es insuperable. Ganas lo que mereces o no, pero lo que ganas, te alcanza para planificar una vida sin restricciones, sin limitaciones y lo mejor, sin preocupaciones. Hay pros y contras en cada lugar. En México la inseguridad, el narco que sobrepasó al Estado. Aquí, en Estados Unidos, el tema de las armas y las drogas. Los atentados.

"El mundo está lejos de la perfección, pero en un país de leyes, la vida es más cómoda. Te acostumbras a vivir hasta en la Luna, pero siempre te llevas el arroz, los frijoles, el puerco y los tostones. Porque como decía un amigo, se hace Patria hasta comiendo."

Y cuando te comes el congrí, el puerco, los tostones, ¿qué te viene a la mente?

"Siempre hay añoranza.

“Amigos en Cuba. Desde la infancia hasta hoy, los conservo. Los de la escuela, los del barrio, los del trabajo, los amigos de tus amigos, los de aquí, los de allá y los de siempre. 'Los amigos son o no son', me recuerda alguien por Miami siempre.

“No cambias de amigos como de camisa. Creo que son como tus equipos preferidos… no los cambias por nada. Ni por nadie.

"En Cuba dejé a grandes amigos y otros, como yo, decidieron no estar físicamente. Tengo amigos en España, Japón, Australia, China y Sudáfrica. Claro, en México y en La Habana. Mis amigos de la COCO y otros, que me acompañaron en la travesía de la profesión: Campuzano, Rodolfo, Manuel Alejandro, Rey Rodríguez, Rubencito, Renier, los amigos de México, de la televisión, los amigos que son familia.

"En fin, son muchos que no quiero seguir nombrando, porque caeré en el innecesario y doloroso olvido. Mis amigos están por todos lados y son y serán parte de mi Banda Sonora y de mi historia. De mi viaje."

Un hombre tan íntegro como tú que ama a su Patria, a su música, a su deporte, a tus amigos, ¿qué opinas de la situación actual del depote cubano?

"Lo dije y lo sostengo. No me explico que en pleno Siglo XXI, pese más la ideología que la palabra Patria. Desde pequeño escuché de las hazañas de nuestros patriotas. Que lo arriesgaron todo, que se exiliaron, viajaban y regresaban, que tenían libertades de decidir qué hacer sin hacer concesiones, sobretodo, las que tuvieran un peso específico sobre el destino de su país.

"En Cuba tuvimos deporte profesional antes del 59 y en el caso del béisbol, por ejemplo, lo desaparecieron. Borraron la historia. Las nuevas generaciones no saben de Almendares, Habana, Marianao y Cienfuegos. Esos que ganaron siete de doce Series del Caribe. Ahora ven ganar a Granma y no saben cómo empezó todo.

"La juventud de hoy se pregunta por qué no hay un Salón de la Fama, con todas las de la ley, en una Isla que tiene 25 títulos mundiales y que es adicta a la pelota.

"¿Por qué el camino tuvo y tiene que ser tan largo? ¿Cuál es la explicación para que el béisbol y sus atletas, sean mirados con ojos de traidores y desertores (palabra detestable), cuando sabemos, que en la mayoría de los casos, por no decir todos, sólo querían jugar en el mejor béisbol del mundo, sin mediar política o ideología?

"¿Por qué la pelota en Cuba es un asunto de Estado? Nadie entiende el por qué los atletas cubanos, sobre todo, los que decidieron buscar otros horizontes, no pueden representar a su país cuando se los convoque.

"Me van a hablar de robo de talentos, de tráfico de peloteros, de conexiones a oscuras y a espaldas de los que dirigen el destino del béisbol y el deporte. Sí, sucede. Pero repartamos culpas.

"¿Quién traiciona a quién? La vida nos demuestra que el mundo gira a una velocidad diferente a como lo hace Cuba. 'En la Isla no pasa nada', dicen muchos. Los peloteros, pudiendo formar un equipo competitivo, ni tan siquiera son convocados por su Patria. No son sus hijos, pero necesitan de un pasaporte cubano para entrar.

"O cambias las políticas de Estado o de una vez, reconocen un error en el trato a los atletas, que sufren por no cantar su himno en unos Juegos Olímpicos o un Mundial.

"Cuba ha dejado escapar la posibilidad de hacer crecer su Producto Interno Bruto. La economía tuviera al béisbol como su carta de triunfo. Cuba pudo ser el primer exportador de talento deportivo del mundo y hoy, los estadios de Cuba, la infraestructura, las condiciones de vida de los atletas, serían diferentes. El deporte pudo ser una economía 'autónoma' y rica. Falta cambiar el cerebro y el sistema, la estructura y la visión.

"Hay muchos de esos atletas, que aún estando fuera de la Isla, compitiendo por clubes y por otros países, le siguen agradeciendo a Cuba sus enseñanzas, su legado. Cuba tiene un gran equipo de pelota… pero afuera. Competitivo, experimentado, curado, entrenado para grandes competencias, un equipo de lujo.

"¿Por qué no le dan crédito a ese equipo? Al final cada etapa de la vida nos demuestra que puede ser superior a la anterior. Hay perdón para algunos y no para todos. Unos hacen daño y otros no. Eso parece…

"No conozco un caso de atleta que haya salido de Cuba y haya regresado, que fuera detenido por acto de agresión, conspiración o complicidad en hechos que amenacen la seguridad e integridad del país.

"A muchos los usaron como banderas del deporte nacional. Hoy son vetados para entrar al Salón de la Fama… ¡como Antonio Pacheco, por ejemplo! Pero Miami recibe a Antonio Muñoz y le permite decir que él sí es revolucionario. Los tiempos cambiaron. Por aquí pasa todo el mundo y la vida te dice que sí, los tiempos han cambiado.

"Por debajo de la mesa y con hermético secretismo, manejan los temas de la pelota en Cuba ¿Es necesario? Parece una guerra interna, donde los demonios de la política, te dejan sin argumentos. En la Cuba de hoy, en La Habana… la Peña del Parque Central, habla más del título del Yuly Gurriel con los Astros de Houston, que el gran año de Las Tunas en el torneo nacional.

"Hoy ni el Capitán de Capitanes vive en Cuba ni Marquetti, el joven combatiente de Girón, tampoco. Los hijos de Gurriel, juegan en el mejor béisbol del mundo. Nada de eso lo veo mal…mal están los que se atreven a descalificarlos y juzgarlos.

"Soy un fiel defensor de buscar ya una solución a este tema. Cuba debe tener un equipo unificado de pelota y de cualquier otro deporte. También en lo individual… corredores, boxeadores, tenistas. Hay que buscar la fórmula, de que la Patria la construyan todos, cubanos que al fin y al cabo, se mueren siendo cubanos."

Por supuesto que, después de tales palabras, ¿qué puedo decir yo que comparto casi al ciento por ciento el sentir de Ernesto? Pero sí recordar que el bloqueo tampoco permite que los peloteros cubanos nos representen. Tienen que quedarse para lograr jugar en la Gran Carpa, pero no es menos cierto que voleibolistas, atletas, esgrimistas que han optado por otra vida, han tratado de jugar por Cuba, y la política actual en nuestro país lo impide.

Y como dijo el Apóstol, frase que siempre repito: "La verdad es para decirla; no para encubrirla".