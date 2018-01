Así se empotró un auto volador en el segundo piso de un edificio en California

Ni el director más imaginativo de Hollywood podía montar una escena así. Un conductor, que iba a gran velocidad, terminó empotrando su auto este domingo en el segundo piso de un edificio de Santa Ana, California.

Una cámara de seguridad recoge el momento del accidente, según publica WSVN.

Apenas unos segundos después del siniestro, un autobús de la empresa OCTA pasa por el lugar y su cámara recoge así lo ocurrido.

DASH CAM VIDEO: Bus barely misses getting hit by a car that went airborne and crashes into 2nd floor of a Santa Ana dental office. We showed you surveillance of 2 near misses, including this bus. Now, a look from the bus driver's view. @nbcla @KHOLMESlive pic.twitter.com/WiMCXr0RF4