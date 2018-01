Detenidos tras asaltar a punta de pistola y robar el auto a una mujer al norte de Miami

Dos de los tres sujetos que este martes alrededor de las 4:30 p.m. asaltaron y robaron el auto a una mujer al norte de Miami, ya están entre rejas. El tercer sujeto que habría participado en el golpe aún se encuentra huido, y la Policia del Condado Miami-Dade pide la ayudar de la comunidad y ofrece una recompensa de $1.000 dólares por su captura.

Los tres hombres robaron a una mujer su auto Infiniti QX70 fuera de la casa de su primo, ubicada cerca de Northwest 13th Avenue y 57th Street. La Policía, más tarde, logró recuperar el vehículo cerca de la 68th Terrace y la 17th Avenue del Noroeste.





La víctima asegura que se percató de que sería asaltada y cerró el auto, pero uno de los ladrones le apuntó con un arma y le exigió el dinero repetidamente, hasta que ella asustada y temiendo por su vida, abrió la puerta del vehículo.

"Les di todo lo que deseaban y dije,' No me disparen ', y salí del auto, y me alejé', explicó.

Los bandidos entonces se montaron en el carro y escaparon.