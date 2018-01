Así canta La Mai la preciosa balada "Perfect" de Ed Sheeran

La estrella de los cortos humorísticos del grupo cubano Los Pichy Boys ha vuelto a sorprender con su preciosa voz.

Jennifer, más conocida como La Mai, ha regalado a sus seguidores un pequeño vídeo donde interpreta el éxito del cantante inglés Ed Sheeran, Perfect.





I love this song #perfect #edsheeran Una publicación compartida de Jenniffer C (@jennifferlamai) el Ene 16, 2018 at 4:11 PST

La joven, ha sorprendido en varias ocasiones a través de sus perfiles sociales, con otras versiones de temas de famosos artistas.

Tell him de las divas Céline Dion y Barbra Streisan o We are the world de Michael Jackson y Lionel Richie, son algunas de la canciones que ha interpretado la Mai a través de la comunidad virtual de Instagram.