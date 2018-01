Foto de niña enferma de cáncer junto a su abuelo, ambos moribundos, uno al lado del otro, estremece Internet

Una madre de la Florida ha colgado en Facebook dos fotos. Una de su padre, y otra de su hija, junto a este, quien se encuentra justo al lado de su cama. Ambos, tienen las horas contadas, de acuerdo con una nota publicada por el diario Daily Mail y reproducida en Telemundo.

Ambas fotos de por sí son desgarradoras, y el dolor que transmite una, no puede superar el de la otra.





La conmovovedora historia de Braylyn Lawhon, era hoy objeto de muchas lágrimas. La pequeña, de apenas cinco años de edad, fue diagnosticada con un tumor cerebral el 6 de diciembre. La agresividad de la enfermedad ha tomado por sorpresa a los médicos que la atienden.

Su abuelo, Sean, sufre una enfermedad de la neurona motora. Ya no puede articular palabra. Y sufre por él, por el dolor que siente, y por el dolor de ver a la pequeña Braylyn muriendo también.

Ally Parker, la madre de Braylyn e hija de Sean dice que "tendrá que despedirse de ambos muy pronto".

“La princesa Braylynn todavía está con nosotros. Su pulso apenas está allí y no podemos sentirlo, pero podemos oírlo con un estetoscopio. Las enfermeras dicen que puede que no llegue a la siguiente hora, pero los milagros aún pueden suceder. He estado en su cama la mayor parte del tiempo, un fotógrafo vino por unas horas, mi perro Sadie (aquel cuya cama Braylynn toma todo el tiempo) está aquí, y solo estamos esperando que la tía Wu llegue aquí.

Cinco días después, la vistió de princesa.

"Braylyn tiene la nariz un poquito aguada hoy. Nada demasiado serio, aparte de todo es bastante normal. Ah, y las enfermeras le pusieron un vestido de Bella la noche anterior. Espero que se despierte y pierda la cabeza sobre cómo se convirtió en una princesa de la noche a la mañana."