Buena Fe: "Ojalá seamos capaces y sabios como lo fue Fidel"

El dúo cubano Buena Fe se encuentra de visita en Guatemala. En un diálogo con El Periódico, Israel Rojas, líder de la banda, habló sobre cómo es Cuba sin Fidel Castro . Él asegura que la ve igual, aunque matiza: "Con mucha más conciencia". Asimismo añadió que "(...) hay una generación preparada para asumir los destinos del país (...) Tengo fe en que las cosas van a ir a mejor. Ojalá seamos capaces y sabios, como lo fue Fidel, de mantener lo logrado y avanzar hacia nuevas metas…"

El dúo llega a Guatemala "conmovido" por un tema social. Según han explicado, una persona les habló acerca de la comunidad Primavera y del trabajo que desarrollaba la organización dentro de las comunidades. Necesitados de librarse de toda la carga que implican los conciertos, promociones, etc, la banda ha tomado "un chance para visitar otras realidades y conocer esa otra historia de América Latina, que para nosotros es tan sensible".





Buena Fe asegura también que no ha llegado a la tierra de Ricardo Arjona para "hacer turismo de la miseria". "No venimos a pasear, (...) hemos venido a poner el hombro con las canciones que hacemos y eso ha sido sumamente enriquecedor porque se trata de gente desplazada por el conflicto armado, gente que sobrevivió. Ya estando en Guatemala surgió la posibilidad de efectuar un concierto en la ciudad, y luego otro en El Salvador. Muy parecidos los dos; algo organizado por la gente. Es algo que organizaron un año, sin ser gente del medio, del empresariado musical, ¿cómo íbamos a decir que no?. Era una falta de respeto."

Abordado sobre "el reguetón", Yoel, el más callado de los dos cantantes, dijo que es un género que no escucha mucho y que "no le gusta", y defendió la idea de que la gente es la que tiene el derecho de escoger la música que quiere oír, aunque sí apoya la idea de que "hay que ser crítico cuando una canción es irresponsable".

Ambos artistas, que recientemente grabaron un tema junto a dos de los mayores exponentes del género urbano en la Isla, hablaron sobre lo que piensan sobre el reguetón. "Yo creo que hay que ser cuidadoso con eso," precisó Yoel, refiriéndose a las ofensas hacia la mujer que proliferan en muchas de las canciones de ese género.

Israel Rojas fue más allá. "Me parece que el trap, el reguetón y todos estos géneros urbanos también nos están diciendo algo. Nos dicen por dónde andan nuestras sociedades, nos dicen hasta qué punto nos hemos empobrecido espiritualmente. Están siendo un espejo de qué cosa es lo que está pasando en nuestras sociedades".