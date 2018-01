La Marca España se promocionará en Cuba y EEUU con una pieza hecha por Mozart y Salieri

Valladolid, 19 ene (EFE).- La Marca España desembarcará en Cuba y los Estados Unidos y lo hará con programas musicales que tienen como buque insignia la cantata K 477a Per la ricuperata salute di Ofelia, de Mozart y Salieri, una pieza que se creía desaparecida.

El proyecto Marca España busca mejorar la imagen del país dentro y fuera de sus fronteras. Surgió por Real Decreto en el año 2012 y se dedica a estudiar la percepción que se tiene sobre España y a divulgar aspectos positivos del país.





"Se trata de la única obra musical en la que estos dos genios han trabajado juntos", ha explicado este viernes en rueda de prensa el director y compositor de la Orquesta Filarmónica de Valladolid, Ernesto Monsalve, junto al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Luis Antonio Gómez Iglesias.

El director vallisoletano ha matizado que la pieza musical es el mejor documento que testimonia la buena relación entre Mozart y Salieri, motivo por el que, tras su descubrimiento en Salzburgo, fue estrenada en 2016 en el Museo del Monasterio de San Joaquín y Santa Ana de Valladolid.

Esta cantata, que se consideraba "leyenda" entre algunos estudiosos, será uno de los eventos principales del programa de actividades musicales que Monsalve desarrollará en La Habana (Cuba) y Nueva York (Estados Unidos) del 21 al 29 de enero coincidiendo con la "Semana de Mozart 2018".

Las actividades se han planificado para difundir conferencias, encuentros y conciertos ante el público cubano y la colectividad hispano-cubana y ante distintas instituciones y organizaciones, como la Embajada de España en Cuba y el Oratorio de San Felipe Neri de La Habana, bajo la Marca España.

En Estados Unidos se ha previsto un encuentro de cara a futuros proyectos para desarrollar en la ciudad de Nueva York que incluyan a músicos españoles, sin que los organizadores hayan desvelado el contenido concreto de esta iniciativa por el momento.

"Siempre que he salido fuera he llevado Valladolid y Castilla y León, en esta ocasión hacerlo bajo esta marca me enorgullece más y constituye un pequeño timbre más de prestigio para que mis charlas y actividades estén enmarcadas dentro de lo que es la representación de mi país", ha señalado Monsalve.

Por otra parte el director de la Filarmónica de Valladolid ha informado de su actuación, junto al coro Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares, el 17 de marzo en el Teatro Zorilla (Valladolid) para estrenar otro programa dedicado a Mozart y Salieri, que será el primero que dirija bajo la Marca España en el país.

La trayectoria musical y las instituciones por las que ha sido convocado Ernesto Monsalve en Cuba le han valido para que el Alto Comisionado del Gobierno de España le haya otorgado el emblema de la "Marca España" para las actividades que desarrollará en esos países, han explicado fuentes de la organización.