Amazon aumenta el precio mensual de servicio Prime

19 ene (Reuters) - El pasado viernes, Amazon.com Inc subió 2 dólares el cargo mensual para la versión estadounidense de su servicio de envío rápido y transmisión de video Prime, y mantuvo el precio de la suscripción a un año, en un intento por tentar a los clientes a adquirir planes anuales.

El primer incremento de Amazon Prime en casi cuatro años llega luego de otro año y otra temporada de fiestas negativos para la plataforma de comercio online dominante de la empresa. El rival Netflix Inc aumentó en octubre sus valores de suscripción.





Amazon.com aumentó el costo de su plan mensual a 12,99 dólares desde 10,99 dólares, mientras que mantuvo la suscripción anual en 99 dólares. Además, elevó el precio mensual de su servicio para estudiantes universitarios Prime Student de 5,49 a 6,49 dólares.

"No creo que vayan a perder muchos miembros" por el aumento de precios, dijo Ivan Feinseth, analista de Tigress Financial Partners. "A quienes más lo usan (...) no les importa el mayor precio y quienes no lo usan no son los mejores clientes, así que si se van no es una gran pérdida para Amazon", agregó.

Hasta septiembre, Amazon tenía cerca de 90 millones de miembros Prime en Estados Unidos, según la firma de investigación Statista. La compañía en sí no revela cifras. Netflix cuenta con 52,77 millones de suscriptores en Estados Unidos, de un total de 109 millones de clientes en el mundo.

Los actuales suscriptores mensuales de Prime y Prime Student pagarán el nuevo precio en renovaciones desde el 18 de febrero, según indicó Amazon en su página de internet. Netflix y Amazon, que enfrentan feroz competencia de Hulu y YouTube de Alphabet Inc, han gastado mucho en programación original.

Amazon envió más de 5.000 millones de ítems en todo el mundo a través de servicios de suscripción en 2017 y los ingresos por paquetes que incluyen el Prime treparon un 59 % a 2.400 millones de dólares en los tres meses al 30 de septiembre.

La compañía, cuyas acciones subieron hasta 0,5% a 1.300 dólares el viernes, reportará el 1 de febrero los resultados del cuarto trimestre.

(Reporte de Aishwarya Venugopal y Arjun Panchadar en Bangalore; Editado en español por Ana Laura Mitidieri)