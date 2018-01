La abuela de Thalía celebra sus 100 años rodeada de polémica

La abuelita de la cantante mexicana Thalía ha celebrado este jueves su siglo de vida y la artista ha querido compartir esta alegría con todos sus seguidores de Instagram con un cariñoso post en el que le deseaba un feliz cumpleaños. "100 años se cumplen hoy desde que viste la luz por primera vez desde las preciosas playas de La Paz, Baja California. ¡Te amamos tanto abuelita! ¡Sabrina, Mateo, Tommy y yo celebramos tu vida!", escribió la diva del pop latino.

Sin embargo, la foto que acompañó este comentario no mostraba a Thalía junto a su abuela en un día tan especial por lo que una de sus fans se lo reprochó. "No sé tu agenda y compromisos, pero es un cumpleaños único. No muchos llegan a los 100 años. Deberías hacer la diferencia y acercarte a tu abuela. Es ella la que le dio vida a tu madre a la que tanto quisiste. Tú puedes hacer lo imposible para estar ahí en esta fecha importante.. Suerte y bendiciones @thalia".





Y no fue la única que reparó en el detalle. "Ve a visitarla", "Hipócrita, nunca la va a ver", "No creo que la señora use las redes sociales", fueron algunos de los comentarios más ácidos de los seguidores de la cantante, que le afearon que no hubiera estado junto a su abuela en una fecha tan significativa.

Por su parte la hermana de Thalía, la actriz Laura Zapata, colgó en sus redes una foto, al parecer tomada en la cocina de su casa, en la que se veía el cake con las velas por los 100 años de su abuela. "Iniciando el día del centenario de Doña Eva Mange gracias Dios", escribió.

También mostró un ramo de flores que le enviaron de regalo a la abuelita.

Pero los seguidores de la actriz no se mordieron la lengua. Javier Díaz le escribió: "Si Thalía le manda algo, súbelo no seas malinchista aunque sea un mensaje pero presume que sí se acordó de su abuela", escribió.

Del día del centenario no hubo foto de la abuela. La última imagen colgada por Laura Zapata en Instagram es del 26 de diciembre pasado, cuando en plena Navidad la señora Eva Mange se tomó su "rompopito" (licor de huevo). Por lo que se puede apreciar en la foto, la abuelita goza de muy buena salud aunque ya no está como en la foto que colgó Thalía en su cuenta de Instagram.

Se tomó su rompopito !!! Una publicación compartida de Laura Zapata (@laurazapataoficial) el Dic 25, 2017 at 10:17 PST