Nuevo juicio contra el senador Bob Menéndez

Nueva York, 19 ene (EFEUSA).- Bob Menendez, senador demócrata por Nueva Jersey, tendrá que hacer frente a un segundo juicio por corrupción y el Departamento de Justicia quiere que sea lo antes posible.

Menendez, de origen cubano, es uno de los mayores defensores de evitar las deportaciones de "dreamers" de los Estados Unidos porque, en su opinión, la unidad de las familias está por encima de todo.

Let's not act like a bipartisan DACA deal isn't on the table. We negotiated it in good faith, with both Republicans and Democrats making tough decisions in service of the greater good – and what good could be greater than keeping American families together? #DreamActNow pic.twitter.com/9ECfEUWgjR