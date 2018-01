ONG denuncia falta de trato igualitario a migrantes cubanos en Uruguay

Los inmigrantes de origen cubano que arriban a Uruguay se enfrentan a la discriminación, en comparación con otros latinoamericanos que no requieren visa para ingresar a esa nación, informó este sábado el periódico uruguayo La Diaria.

En un texto sobre la aparente condición “de avanzada” de Uruguay en cuestiones de derechos humanos, el reconocido periodista Guillermo Garat se refirió a los distintos estatus que algunos inmigrantes obtienen en ese país según la nación de donde provengan, algo que calificó de “discriminación”.





La ley 18.250, explica el reportero, garantiza a los migrantes con intención de radicarse en el territorio sudamericano “el derecho a la igualdad de trato con el (ciudadano) nacional en tanto sujetos de derechos y obligaciones”.

Pero “la realidad de los migrantes es bien otra”, afirmó. Por ejemplo, para los dominicanos o cubanos, cuyo “ingreso a Uruguay requiere visa y otros trámites difíciles de realizar para un migrante promedio”.

“Afincarse es una carrera de postas de trámites engorrosos que los ponen de cinco a seis meses a la deriva”, apuntó Garat.

Representantes de organizaciones que acogen a los migrantes han denunciado la falta de tratos igualitarios para los cubanos. “Los países a los que se les exige visa tienen las cosas mucho más complicadas. Nos parece un acto de discriminación que a algunos países latinoamericanos les exijan visas y a otros no”, dijo María Marta Delgado, de la ONG Idas y Vueltas.

“Cuba y Dominicana son nuestro fuerte de inmigrantes en este momento”, señaló.

Según explica Delgado, un ciudadano salvadoreño puede conseguir una cédula de identidad en 15 días o un mes. Sin embargo, a una persona de un país donde se exige visa le va a costar cuatro o cinco meses completar el trámite, “y todo ese tiempo no va a tener trabajo, ingresos, no va a tener vivienda ni comida, va a estar en una situación penosa”.

Los migrantes acceden a trabajo ‘por la izquierda’ en el sector servicios mayoritariamente. “Están haciendo el trabajo que los uruguayos no hacen, o que por lo menos no hacen en las condiciones y por el salario que los migrantes sí”, añadió la representante.

“Una cadena de supermercados no contrata ‘en negro’, pero un pequeño taller, un pequeño comerciante o una casa de familia están llenos de migrantes trabajando así. Por más que piden que los pongan en el BPS (Banco de Previsión Social), no logran acceder, por lo que no tienen derecho a Seguridad Social”, lamentó Delgado.

La organización Idas y Vueltas asegura además que la vivienda es un déficit real para los inmigrantes, que deben padecer hacinamiento y malas condiciones de higiene en las pensiones que alquilan a precios desorbitantes, donde también padecen la arbitrariedad y la usura de dueños y encargados de estas casas de inquilinatos.

Según datos ministeriales, más de 60% de los inmigrantes que llegan de República Dominicana son mujeres y afrodescendientes. “Hay un prejuicio en la sociedad uruguaya. Una persona de África, Cuba o Venezuela la tiene mucho más difícil si tiene la piel negra, es así”, aseveró Delgado.

“No entendemos por qué a personas tan calificadas les cuesta encontrar trabajo, aunque tengan excelentes calificaciones”, subrayó.

De acuerdo con reportes de la prensa oficial local, Uruguay se ha convertido en la nueva vía de escape para los inmigrantes cubanos, que encuentran las puertas de Estados Unidos cerradas.

Más de 300 cubanos llegaron a esa nación sudamericana en 2016 sin pasar por un puesto migratorio, pero sólo 23 consiguieron que les aprobaran la solicitud de asilo, informó en octubre el diario El País Uruguay. "Se presentan, piden la residencia y punto", afirmó el rotativo.

En ese lustro llegaron a Uruguay 1.544 cubanos, frente a los 1.371 del año 2015 o los 523 de 2011. Casi el 90% de los recién llegados a Montevideo tienen entre 15 y 59 años y muchos han logrado entrar a Uruguay a través de Guyana, que no les exige visado.

Actualmente, autoridades de ese país investigan una supuesta red de tráfico de personas que habría introducido a miles de isleños. Una de las investigaciones en curso valora la posibilidad de que algunos de estos cubanos llegaron a pagar hasta 5.000 dólares por entrar en Uruguay.