Pollito Tropical se compra un Maserati

El popular youtuber cubano conocido como Pollito Tropical, con más de 460.000 suscriptores en esa plataforma, compartió este viernes con sus seguidores lo que parece ser su más reciente adquisición: un espectacular automóvil de marca Maserati.

El influencer, radicado en Miami, no solo manifestó su alegría con el nuevo auto, sino que también compartió un mensaje dedicado a los que, como él, han sufrido insultos por su orientación sexual.





“Esto es lo que puede pasar cuando no escuchas cuando te critican y cuando te dicen hasta maricón”, escribió el también actor, quien por estos días ha llegado a las tablas del Microteatro de Miami con la obra Casta y Pura, del argentino Kevin Cass.

Una publicación compartida de Pollito Tropical (@pollito_tropical) el Ene 19, 2018 at 5:55 PST

El post no demoró en acumular más de 2.000 comentarios, en su mayoría de apoyo, y más de 74.000 likes.

“La verdad eres una gran inspiración para todos tus seguidores, porque nos enseñas a ser nosotros mismos, a que no hay que aparentar ser algo que no somos y que no hay que juzgar un libro por su portada”, comentó uno de sus seguidores.

Una publicación compartida de Pollito Tropical (@pollito_tropical) el Ene 19, 2018 at 12:44 PST

Con tan solo 24 años, Randy Álvarez (su verdadero nombre) promete seguir cosechando éxitos en el mundo de las redes sociales y la actuación, y nos ha dejado algo bien claro: no le afectan en lo más mínimo las críticas, pues éstas “no pagan su Maserati”.