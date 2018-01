Ricky Martin confiesa por qué le costó admitir su homosexualidad

Ricky Martin explicó durante una entrevista con el presentador Trevor Noah, en el canal Comedy Central, por qué le costó admitir su homosexualidad.

El artista relató que su entorno más cercano le advirtió del impacto negativo que podría tener en su carrera.





"No tienes ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto. El tema es que estaba rodeado de amigos que me decían: '¡No lo hagas! o será el final de tu carrera'. Me lo decía gente que me quiere, gente que quiere lo mejor para mí y personas que simplemente eran víctimas de la homofobia", aseguró en declaraciones recogidas por el portal 'Ahora Noticias'.

Tonight with awesome Trevor. Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el Ene 16, 2018 at 6:13 PST

En su conversación con Noah también explicó los problemas que tuvo para comunicar sus sentimientos. "Crecí en una cultura que me decía que mis sentimientos eran horribles, que eran malvados", confesó.

"Y si a eso le sumas que yo era como un ídolo de las adolescentes, un sex symbol. Fue extremadamente doloroso para mí hasta que dije: 'No puedo más con esto, ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera. Va sobre lo que necesito para ser feliz'", añadió.

En este sentido el cantante también relató que el nacimiento de sus hijos gemelos Valentino y Matteo fue uno de los motivos que le llevó a hacer pública su condición sexual. "No voy a mentirles a estos niños preciosos. Mira lo que estoy haciendo hoy en día, hablo en nombre de gente que sigue sufriendo, y a través de la interpretación, así que es realmente especial".

Recientemente Martin también detalló lo que respondió a sus hijos cuando le preguntaron por qué tenían dos papás. "Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad", afirmó.

El artista puertorriqueño, que se casó en secreto con su novio Jwan Yosef, admitió su homosexualidad en 2010.