"La mujer invisible" vuelve a montarse en un avión sin pagar pasaje

Marilyn Hartman, una mujer de 66 años de edad, ha sido detenida tras haberse comprobado que viajó en avión ―sin pasaje ni pasaporte― desde Chicago hasta Londres. Lo realmente curioso es que no es la primera vez que lo hace, así que ya hay quien la llama “polizona en serie”.

Hartman ya tuvo problemas judiciales en el pasado por ese mismo motivo en los estados de California, Arizona y Florida. De hecho llegó a ir a la cárcel en 2016 por intentar entrar en reiteradas ocasiones tanto a O’Hare como al aeropuerto de Midway.





Todavía no se sabe, en el caso de este último incidente, cómo la señora, conocida como "la mujer invisible", consiguió burlar la seguridad en el Aeropuerto O’Hare (Chicago), y logró viajar hasta Londres, donde no pudo entrar por no disponer de pasaporte, así que fue regresada en el mismo momento a Estados Unidos.

La singular viajera, que vive en Grayslake ―a 37 millas de Chicago― ha sido acusada formalmente de “robo e invasión a la propiedad” por haber viajado el pasado domingo sin boleto y por haber accedido a áreas restringidas del aeropuerto, sin la debida documentación.

Según el Chicago Tribune, Hartman intentó volar primero a Connecticut, pero no lo consiguió, así que decidió abordar un vuelo de British Airways hacia la capital británica.

El citado medio de prensa destaca que la mujer pasó sin problemas por los puestos de control de la Autoridad para la Seguridad en el Transporte (TSA) y ante funcionarios de British Airways. Luego encontró un asiento vacío en el avión, y eso completó su aventura.

De momento, la TSA ha indicado que investiga de qué modo la mujer pudo atravesar todos los puestos de control y seguridad sin tarjeta de embarque ni pasaporte y que ha “tomado acciones inmediatas para revisar las prácticas de seguridad a través del aeropuerto”.

Marilyn Hartman ha sido liberada, aunque le han puesto un grillete electrónico. Además le han ordenado someterse a un tratamiento psiquiátrico y la han instado a que se mantenga alejada del aeropuerto de O’Hare.

En declaraciones a la cadena NBC, en diciembre de 2015, Marilyn Hartman confesó que había abordado aviones sin tener boleto unas ocho veces.