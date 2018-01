EE.UU. crea grupo de trabajo para ampliar el acceso a internet y la prensa independiente en Cuba

Washington, 23 ene (EFE).- Este martes, EE.UU. anunció la creación de un grupo de trabajo para ampliar el acceso a internet y el incremento de medios independientes en Cuba, una de las medidas del memorando que el presidente Donald Trump fijó en su política hacia la Isla, y que paralizó la apertura en la relaciones bilaterales, sin llegar a suspender las relaciones diplomáticas.

El grupo lo integrarán personas de dentro y fuera del Gobierno de Estados Unidos y su objetivo será la "promoción del flujo informativo libre y no regulado en Cuba", según informó hoy el Departamento de Estado en una breve nota.

The @StateDept is convening a #Cuba Internet Task Force composed of U.S. government and non-governmental representatives to promote the free and unregulated flow of information in Cuba. https://t.co/uM0ZrWKnpF pic.twitter.com/x9bfFYMy4M