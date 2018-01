La administración de EEUU amplía las sanciones contra Corea del Norte

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió este miércoles las sanciones contra Corea del Norte que incluye a 16 individuos, nueve entidades y seis barcos.

El anuncio llegó a través de un comunicado en el que se especifica la identidad de las personas que pasan a formar parte de esta lista negra de la administración norteamericana.





La mayoría de los sancionados aparecen como representantes de Pyongyang en China, aunque también figura el norcoreano Pak Kwang-hun, quien representa la corporación Korea Ryonbong General, en la ciudad de Vladivostok, Rusia.

El pasado mes de noviembre Washington ya impuso sanciones contra 13 organizaciones de China y Corea del Norte tras ser acusadas de ayudar al régimen de Kim Jong Un a eludir las restricciones sobre sus programas nucleares y de misiles.

La medida llegó un día más tarde de que el presidente Trump volviera a poner al régimen norcoreano en una lista de países que patrocinan el terrorismo.

Entre las organizaciones sancionadas en aquella ocasión estaban tres compañías chinas, Dandong Kehua Economy & Trade Co., Dandong Xianghe Trading Co. y Dandong Hongda Trade Co.

Estas entidades, según el Departamento del Tesoro, hicieron negocios por más de 750 millones de dólares con Corea del Norte.