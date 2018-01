La presentadora cubana Lisandra De La Cruz deja América TeVé

La presentadora cubana Lisandra de La Cruz, acaba de anunciar que ya no trabajará más para el canal de televisión de Miami, América TeVé.

Según comenta de esposa del humorista cubano José Coll, con esta decisión concluye un ciclo de su vida, en el que ha disfrutado y ha podido desarrollarse profesionalmente. A su vez, da la bienvenida a una nueva etapa en la que se estrenará como empresaria.





Después de más de 10 años presentando su imagen y talento ante las cámaras de la cadena, la comunicadora se despidió de sus seguidores a través del siguiente comunicado publicado en su perfil de Facebook:

“Muy buenas noches mi gran familia cibernética. Para todos los que me han estado escribiendo mensajes privados preocupados porque no me ven en la Tv aquí les va la respuesta: La vida esta llena de ciclos que empiezan y culminan, en esta ocasión desde la semana pasada después de más de 10 años perteneciendo a la familia de AmericaTeVé mi ciclo culmina. Quiero darles las gracias a todos ustedes, los que me acompañaron todos los días en nuestras emisiones de Noticias. Gracias a mis compañeros y productores por sus enseñanzas y por hacerme crecer profesionalmente. Hoy comienza una nueva etapa de mi vida, tanto profesional como en lo personal, me lanzo como empresaria con nuevos retos laborales. Muy pronto les estaré dando buenas noticias y más detalles. Gracias una vez más a todos ustedes que me han hecho crecer día a día. Los quiero y que mi Dios me los bendiga”.