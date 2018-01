La esposa de uno de los espías cubanos reprocha su exclusión de las listas al Parlamento

Olga Salanueva, esposa del espía cubano René González, ha revolucionado las redes sociales al colgar un extenso post en Facebook en el que muestra su desacuerdo con la exclusión de su esposo de las listas de candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. "Tres de los cinco fueron obviados por la comisión (electoral), lo que representa, en mi opinión, una nueva y gran injusticia contra los cinco héroes de la República de Cuba".

Como publicó CiberCuba, sólo dos de los cinco espías, considerados héroes por el Gobierno de Raúl Castro, fueron incluidos en el listado de aspirantes a conseguir un escaño en el Parlamento cubano. Entraron Fernando González, en el número 553, por Santiago de Cuba, y Gerardo Hernández, en el 125, por el municipio habanero del Cerro. Se quedaron fuera René González, Antonio Guerrero y Ramón Labañino.





Según explica Olga Salanueva en su post, ella está acostumbrada a las muestras de cariño de la gente en Cuba, cuando sale con su esposo y esto le lleva a estar "segurísima" de que "el pueblo se ve representado en ellos (en los cinco espías) y así se los manifiesta". Por eso estaba convencida de que los agentes del servicio de Inteligencia cubano que cumplieron condena en los Estados Unidos estarían en las listas a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Sin embargo, al salir éstas se ha producido, explica Olga Salanueva, "una explosión de opiniones". "Les aseguro que no tengo respuesta para muchas de las interrogantes", dice en alusión a la exclusión de tres de los cinco espías. Por eso ha decidido responder lo único que sabe sobre René González y las elecciones porque considera que se están cometiendo errores y haciendo juicios de valor que no se ajustan a la verdad.

Olga Salanueva afirma que un representante del sindicato de Cultura, al que pertenece René González, se acercó hace un tiempo a sus oficina con una planilla que éste debía rellenar con sus datos ya que había sido propuesto por esta entidad como diputado a la Asamblea Nacional. "El la llenó y la entregó. Al resto de los cinco les sucedió de igual manera propuestos por diferentes lugares", dijo.

También ha querido aclarar que René González es cubano por lo que no tiene sentido un supuesto rumor que achaca su exclusión de la lista del Parlamento a su nacionalidad. Salanueva asegura que René regresó a Cuba en 1961 y que tiene nacionalidad cubana por decisión, primero de sus padres y luego suya. De esta forma hizo tres años de servicio militar y estuvo dos años en Angola, "como soldado de la patria". "Como cubano se le llamó a cumplir su misión en Estados Unidos aunque allí permaneció con sus derechos de nacimiento. Todos recordamos que renunció a la ciudadanía norteamericana para poder regresar a su pueblo y con su familia 23 años después. Aclarado esto no hay por qué pensar que René no es cubano", escribió Salanueva.

En esta línea remarcó que él sí quiere ser diputado. De esta forma, despeja las dudas de quienes han creído que no está en disposición de ser candidato y por eso ha sido excluido de las listas. "Duele en el alma nada más de pensar que a alguien se le haya ocurrido tal idea. Jamás dudó René un segundo en dar su disposición ante la tarea de representar a su pueblo en las entrañas de la mafia de Miami, a riesgo de su vida y dejando en pleno año 1990 a su esposa y su hija de seis añitos, pasando ellas por la vergüenza de ser familia de un desertor. El resto de la historia la mayoría la saben", recalcó.

Entre los reproches, la esposa del espía asegura que René González trabaja en una "tarea" (la de espía) "entregado en cuerpo y alma", "a pesar de que esta tarea no tiene nada que ver con su vocación y de que ni siquiera puede ejercer la profesión que ama".

A las personas que se preguntan por qué René González y los otros dos espías Antonio Guerrero y Ramón Labañino no están en la lista al Parlamento cubano, Olga Salanueva les sugiere que pregunten a la Comisión electoral. "Se lo merecen en primer lugar. Están más probados que el chocolate. Cuba los necesita también a ellos", apuntó.

Asimismo afeó el mal gusto de intentar establecer diferencias entre los cinco espías o pensar que hay una razón oculta para que tres de ellos quedaran excluidos.

Captura de Facebook

Captura de Facebook