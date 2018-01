Muere en Florida un niño de 12 años a causa de la gripe

Miami, 25 ene (EFEUSA).- Medios locales informaron hoy de que un niño de 12 años, radicado en West Palm Beach, murió el pasado martes por una gripe estacional, tras sentirse indispuesto el domingo pasado.

Dylan Winnik, que había celebrado su cumpleaños con toda normalidad el sábado pasado, comenzó a encontrarse mal, con síntomas de resfriado al día siguiente, y su condición fue empeorando, hasta el punto que un vecino decidió llamar a la línea de emergencia 911.

Cuando los agentes de la oficina del alguacil de Palm Beach se presentaron en la casa de la familia encontraron ya al niño sin vida, recogió el canal Local 10 News.

Letter that went home to parents at @okeeheeleems after death of 12-yr-old Dylan Winnik. Family says he died of the flu but health officials say it’s too soon to know for sure. Awaiting autopsy. Thoughts with the family More ahead on @WPTV pic.twitter.com/fCKJbEzIDF