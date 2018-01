El impresionante regalo sorpresa que envió Alex Rodríguez a Jennifer Lopez

¡La relación sentimental entre la cantante y actriz Jennifer Lopez y ex beisbolista Alex Rodríguez, va viento en popa! Las muestras de cariño por parte de ambos a través de sus redes sociales son cada vez más frecuentes y ya es muy común verles compartir entrañables momentos juntos y en familia.

Sin embargo, la última escena romántica de la pareja en sus perfiles virtuales ha arrancado suspiros a más de un seguidor. Se trata de un hermoso ramo de flores que envió Arod a Jlo y que acompañó de una tarjeta con una dedicatoria muy dulce y especial: “Thinking of you. Missing you. Love you, besos. Macho 13 / Pensando en ti, extrañándote. Te amo, besos. Macho 13”, fueron las palabras que escribió el deportista a su amada.





“La Diva del Bronx”, orgullosa de su regalo, no dudó en compartirlo con sus millones de seguidores a través de una fotografía:

