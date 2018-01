Actual recordista mundial le desea "todo lo mejor" al cubano Yusnier Viera en su intento por recuperar el trono

En vísperas de que el cubano Yusnier Viera intente recuperar su cetro y Récord Guinness como "Calendario Humano", un hermoso gesto de rivalidad deportiva ha tenido como protagonista al indio Jay Jain, actual poseedor de la marca de 125 fechas adivinadas en 1 minuto.

Jin deseó a través de la red social de Facebook, "All the best" (todo lo mejor) al nacido el 26 de abril de 1982 en la antigua provincia Habana.





"Esto es lo hermoso que tiene esto," dijo Yusnier Viera a CiberCuba.

El recordista mundial en cálculo de fechas calendario, el hindú Jay Jain le desea "todo lo mejor" al cubano Yusnier Viera./ Facebook Viera Academy

La historia de Yusnier con los hindúes y el reto entre él y los nacidos en India no se limita a este duelo con Jay Jain. No. La primera "víctima" hindú del cubano Viera fue Jainam Nayankumar Shah, a quien el nacido en la mayor de las Antillas arrebató el récord por 4 fechas calendario.

Yusnier sucumbió luego ante el alemán Jan van Koningsveld, quien fijó la marca en 96, récord que no duró mucho, pues un año después "apareció" Jay Jain y en el Turkish Memorial "paró el calendario" en 103, hasta que el mongol Myagmarsuren Miigaa le volvió a arrancar hojas al mismo y se detuvo en 110 fechas adivinadas.

Fue tras el mongol que Yusnier fijó la cuota en 111 en el Miami Dade College, el mismo lugar donde este sábado 27 de enero, a las 9:00 a.m., intentará recuperar su récord. El cubano no estuvo mucho tiempo disfrutando el cómodo y dificil asiento, pues reapareció Jay Jain para destrozarlo y ponerlo en 125, un número que, asegura Viera, se puede batir.

"Estoy preparado, entrenando fuerte. He mejorado mi algoritmo, voy a por esos 125," dijo.