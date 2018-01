Un nuevo ranking define a Florida como lo peor de lo peor

El grupo de medios Thrillist, especializado en gastronomía, viajes y entretenimiento, publicó un nuevo ranking que coloca a Florida en el último puesto entre los peores estados de los Estados Unidos.

Según lo publicado en el sitio, esta vez la evaluación tiene como indicadores las contribuciones de cada estado al país, tales como inventos, comida y bebida, "gente famosa algo productiva", belleza física única, entre otros aspectos.





Que Florida ocupe el lugar número 50 no es ninguna sorpresa, apunta la reseña. "Al armar una lista como esta, puede haber cierta tentación de desafiar las expectativas populares, e ir contra corriente. Sin embargo, el historial de horror de Florida es tan asombrosamente impresionante que no podría ser de otra manera", indicó el texto.

Entre otros estados señalados como “lo peor” se encuentra también Delaware, Ohio y Arizona. De este último, el listado de Thrillist decidió obviar “la belleza incontenible de sus cañones y desiertos”, dado que este dato sería “completamente inútil”.

Dentro de los diez con peor calificación también se incluyeron Utah, Mississippi, Connecticut, Dakota del Norte, Missouri, Nevada y Nebraska.

Por otro lado, entre los mejores estados despunta Luisiana, Wisconsin, Kentucky y Maine, dejando el primer puesto a Michigan. Entre las mayores fortalezas de Michigan, señala el texto, se encuentran sus costas, su cerveza y sus comidas regionales.

Fundada en 2004 y con sede en New York, Thrillist es una reconocida marca de medios online que cubre todo lo relacionado con las nuevas tendencias en gastronomía viajes y entretenimiento. En octubre de 2016, la compañía se fusionó con las marcas de Internet The Dodo , NowThis News y Seeker para formar la compañía holding Group Nine Media.

El más reciente ranking de los 50 estados fue elaborado por el propio editor ejecutivo de la web, Kevin Alexander, y su subdirector, Matt Lynch.