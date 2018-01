Trump revela en una entrevista que a veces tuitea desde la cama

Londres (Reuters) - El presidente Donald Trump explicó durante una entrevista con el canal británico ITV los detalles de su actividad en Twitter.

En este sentido el dirigente reveló que a veces tuitea desde la cama y, ocasionalmente, permite que otros lo hagan por él.





El mandatario usa esta red social con frecuencia para anunciar políticas, atacar a sus adversarios y complicar las relaciones con otros países, entre ellos Corea del Norte. La cuenta @realDonaldTrump tenía hasta el domingo 47,2 millones de seguidores.

"Si no tengo esa forma de comunicación no me puedo defender", señaló Trump en una entrevista transmitida el domingo. "Recibo muchas noticias falsas, muchas noticias que son muy falsas o inventadas", subrayó.

Es una situación loca, dijo el mandatario, que mucha gente en el mundo espere sus tuits. Suele tuitear el mismo, a veces desde la cama.

Cuando se le preguntó si estaba acostado en la cama con su teléfono pensando en cómo agitar a la gente, Trump dijo: "Bueno, quizás a veces en la cama, quizás a veces en el desayuno o el almuerzo o cuando sea, pero en general durante primera hora de la mañana, o durante la noche, cuando puedo hacer cualquier cosa, pero estoy muy ocupado durante el día, horas muy largas. Estoy ocupado".

"A veces solo le dicto algo verdaderamente rápido y se lo doy a alguien de mi equipo para que lo publique", explicó Trump.

El presidente dijo que es muy popular en Reino Unido. Algunos políticos británicos han pedido que Trump no visite el país y 1,86 millones de personas han firmado una petición para que le sea prohibido el ingreso.

"Recibo mucho correo de simpatizantes en su país. Ellos aman mi sensación de seguridad, aman lo que estoy diciendo sobre muchas cosas diferentes", dijo Trump.

(Editado en español por Hernán García)