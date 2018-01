Haila contesta a las críticas... a su manera

La popular cantante Haila Mompié ha decidido responder a su manera al aluvión de críticas recibidas por haber ido a la ciudad de Miami a celebrar su cumpleaños, según dejó registrado en sus redes sociales.

Las críticas le llegaron de esa parte de la comunidad cubana residente en Miami que no olvida que, hace poco más de un año, Haila se deshizo en elogios durante las honras fúnebres del fallecido Fidel Castro, en noviembre de 2016.





Ante la oleada de señalamientos hacia su persona por este sorpresivo viaje, la cantante cubana ha publicado en su perfil de Facebook un críptico mensaje en el que reflexiona, sin aludir directamente a lo sucedido, aunque el doble sentido sobrevuela cada palabra.

La artista parte de aconsejar que se evite juzgar y criticar a los otros porque "Juzgar es una manera de esconder las propias debilidades. El sabio tolera todo y no dirá ni una palabra".

Las críticas las califica de "pérdida de energía" por parte de quienes las emiten y de "puro ruido".

La cantante cubana remata con indiferencia las opiniones de quienes la juzgan, y concluye: "Si aceptas el no defenderte estás demostrando que las palabras de los demás no te afectan, que son simplemente opiniones y que no necesitas convencer a los otros para ser feliz".