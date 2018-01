Científicos mexicanos crean mecanismo para eliminar células de cáncer de mama

Tras 6 años de investigación, científicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) han logrado dar con un mecanismo para eliminar las células cancerígenas en las mamas sin dañar las sanas.

Según reporta dicha institución, el proyecto consiste en aumentar, mediante el uso de nanopartículas de oro (AuNP), la rugosidad de la membrana de las células de cáncer de mama, para favorecer su entrada y la destrucción celular cancerígena.





Las AuNP, que ya se utilizan para combatir esta enfermedad, interactúan con las células enfermas y con las sanas, debido a que no están recubiertas, pero hasta el momento no se había logrado que no atacaran a las sanas.

En el estudio se emplearon las AuNP de 20 nanómetros en tiempos hasta de una hora, midiéndose el efecto sobre la rugosidad de la membrana plasmática de células de carcinoma mamario humano y su incorporación al interior de estas, puntualizaron los investigadores implicados.

Estas esferas de oro van hacia el núcleo de la célula cancerígena y al introducirse la destruyen, “por lo que no es necesario otro tipo de sustancia química o algo parecido para exterminar” el mal, además de que las nanopartículas que no se incorporan salen sin dejar efectos porque el oro es inerte y no inmunogénicamente activo, es decir, el sistema no lo reconoce, añade la UAM en su comunicado.

El equipo coincidió en que, aunque aún falta mucho para llevar este mecanismo a la etapa clínica, el uso de estas nanopartículas en el tratamiento contra el cáncer de mama es un paso de avance enorme, pues la quimioterapia compromete órganos de manera inespecífica y con esta investigación se pone en marcha la creación de sustancias que atacan las células del tumor de manera individual.

Por ello, los doctores en Biología Experimental Carlos Lara Cruz y Javier Esteban Jiménez, así como los académicos Salazar Pablo Damián Matsumura, Nikola Batina Skeledzija y Eva Ramón Gallegos obtuvieron el Premio a la Investigación 2017, informó la UAM en su comunicado.