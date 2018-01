La odisea de un jubilado cubano: le amputan un pie, pide ayuda y le proponen derribar su casa

Ramón Gavilán Durán vive con su mamá en el central Cristino Naranjo, en el municipio de Cacocum, en Holguín. Ambos habitan en una casa declarada en peligro de derrumbe desde hace siete años. Madre e hijo son pensionistas. Él tuvo que jubilarse en 2002, forzado por la amputación de una de sus piernas. Ha acudido a las autoridades municipales para que le den un subsidio para arreglar la vivienda, pero no sólo se lo han denegado sino que además le han propuesto derribarla.

Gavilán Durán acudió en agosto de 2013 al Gobierno del municipio donde vive y le dijeron que su caso "estaba en la computadora". También pidió una silla de ruedas, pero "no se pudo resolver", según recoge la sección de cartas al director del diario Juventud Rebelde. El caso no fue analizado hasta octubre de ese año en el Consejo de Administración Municipal. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que la funcionaria que tramitó el expediente se había equivocado en la titularidad de la casa. Ésta es una vivienda "vinculada al central Cristino Naranjo".





El Gobierno municipal optó por denegarle la ayuda porque de habérsela dado, explica Amado Luis Parente Martínez, vicepresidente de la organización, "el subsidio sólo amparaba una conservación menor, que no habría solucionado el deterioro existente". Así que mejor no darle nada.

En septiembre de 2017, el Gobierno municipal retomó los casos pendientes de financiación y volvió a caer en sus manos el expediente de Ramón Gavilán Durán. Pero otra vez decidieron denegar el subsidio aunque esta vez faltaban unos papeles que el pensionista no pudo presentar porque su casa es "vinculada al central" y no hay ayudas contempladas para este tipo de propiedades.

Desde el Gobierno municipal niegan que hayan ignorado el caso de Ramón, porque aseguran que pasaron a visitarlo y comprobaron que en efecto, su situación es extrema. Por eso creyeron que la solución pasaba por que la empresa azucarera Cristino Naranjo cesara el vínculo con la casa de este jubilado en 2016. Pero ni así se solucionó el problema. Como la vivienda está en peligro de derrumbe no se puede legalizar y el reglamento esta vez no contempla ayudas para casas ilegales.

Para entonces, a Ramón, además de la pierna derecha, ya le habían amputado el talón del pie izquierdo y su madre a duras penas podía ayudarlo.

El Gobierno municipal entendió que la solución pasaba porque Ramón y su madre se mudaran con un familiar y la vivienda donde residen fuera demolida con la promesa de que más adelante se le asignaría un terreno para construirse una nueva casa de derecho perpetuo, para la que sí habría ayudas disponibles.

Según explica el político de Cacocum, Ramón y su madre no están desamparados porque cada uno recibe una pensión de 220 pesos cubanos al mes. Ambos tienen asignada una trabajadora social que no ha podido ayudarlos porque el año pasado no se ejecutó el presupuesto, así que la ayuda y la entrega de recursos quedan pendientes para este año.