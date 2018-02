Fidelito: "Es difícil encontrar a alguien que diga que ser hijo de sus padres no lo condiciona"

"Es difícil encontrar a alguien que ser hijo de sus padres no lo condicione". Así contestó Fidel Castro Díaz-Balart a una periodista de Russia Today, que en el año 2013 le preguntó, durante una entrevista, si ser hijo de Fidel Castro le había condicionado la vida. Fidelito, que este jueves se suicidó en La Habana a los 68 años, contestó con evasivas a casi todas las preguntas relacionadas con su vida personal. Al ex gobernante cubano no lo identificó como su padre en ningún momento: se refirió a él como "el líder histórico de la Revolución".

La periodista Jelena Milincic no pudo arrancarle ni una sola anécdota de su relación filial con Fidel Castro. Entre otras cosas porque el propio entrevistado reconoce que su adolescencia y primera juventud coincidieron con "situaciones extremas" en la historia de Cuba como Girón.

Refiriéndose a la influencia paterna en su formación, Fidelito apuntó: "Tanto él (su padre) como el resto de líderes tenían poco contacto (con sus familias). No tenían la posibilidad de llegar a casa tranquilos", justificó. "Recibí determinada literatura. Fue una forma indirecta de influir, no era algo normal. Tenía que ver con el contexto", recalcó en declaraciones a RT.

Sí deja entrever que se declinó por la ciencia para complacer a su padre. "En el año 60 (él tenía 11 años) el líder histórico de la Revolución, Fidel, dijo que Cuba en el futuro debía depender de los hombres de ciencia. Yo tuve la posibilidad y el privilegio de estudiar en Rusia", apuntó.

Acto seguido, deja claro que fue él quien eligió su futuro profesional. "Un filósofo español, Ortega y Gasset, dijo: 'Yo soy yo y mis circunstancias'. Eso puede decirlo cualquiera y eso lo puedo repetir yo. Determinadas circunstancias favorecieron que pudiera estudiar y dedicarme a una circunstancia que escogí", sentenció.

Nada pudo contar Fidelito sobre su familia, porque él mismo admitió que "es muy difícil hablar de la familia Castro" aunque esa dificultad, matizó, no le impidió "a la mayor parte de ellos" "desarrollar una vida normal y sin diferencias excesivas".

De sus años de estudio en Rusia, Fidel Castro-Díaz Balart confirmó que ninguno de sus compañeros de estudio supo quién era en realidad. Para ellos siempre fue José Raúl Fernández. Pudo mentir porque de joven el parecido físico con el ex gobernante Fidel Castro no era tan grande, aclaró. Incluso, comentó, que durante su vida tuvo problemas para demostrar que él era José Raúl ya que los títulos universitarios fueron expedidos a nombre de ese personaje ficticio.

Sobre el futuro de Cuba, ya en 2013, Fidel Castro Díaz-Balart daba por buena la posibilidad de que Miguel Díaz-Canel relevara "al presidente Raúl Castro ". "Como primer vicepresidente se eligió a un hombre joven, con preparación técnica, experiencia, carismático. Estoy convencido de que fue bien recibido por la población", apuntó en la entrevista con RT.

A él le pareció una injusticia histórica que no se reconociera que tanto "el líder histórico de la Revolución" como el "presidente Raúl Castro" hayan o vayan a dejar el poder tras dimitir voluntariamente. "¿En cuántos lugares del mundo pasa esto?", se preguntó.

Fidel Castro Díaz-Balart se suicidó en La Habana, sin que hayan trascendido las circunstancias del suceso. Martí Noticias asegura que se tiró de un piso alto de la Clínica de Seguridad Personal, ubicada en el reparto Kohly de la capital cubana. Esta versión no ha podido ser contrastada por CiberCuba.

La 'Mesa Redonda' aseguró que el suicidio se había producido tras una fuerte depresión que llevó al hijo mayor del ex gobernante Fidel Castro a pasar tiempo hospitalizado.