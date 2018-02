Proyectando a...Yulieski Gurriel

¿Qué podrá hacer Yuli Gurriel después de un 2017 maravilloso e inolvidable? Una temporada copiosa en emociones para Gurriel. Desde su slump inicial, pasando por el récord de dobles para la franquicia (43), gesto ante Darvish que le llevó al abismo de las críticas en plena Serie Mundial, suspensión de cinco partidos y par de jonrones; mas, quedarse con aquella pelota del último out de la Serie Mundial en Los Ángeles contra los Dodgers. Los Astros resplandecieron y Gurriel fue parte de su núcleo.

El 2018 comenzará de la peor manera para Yuli, cumpliendo la suspensión de cinco partidos. Veamos. Dentro de cinco meses arribará a los 34 años, y su 3era campaña con los Astros. Sin embargo, no existen evidencias para que el rendimiento del cubano baje dramáticamente. Según Fangraphs.com, Gurriel jugará 145 partidos, con average de .296, 39 dobles, un triple y 22 jonrones. Esa es la proyección más esperanzadora para Gurriel. Su tasa de boletos es baja, aunque su tasa de ponches también lo es, lo que hace su BABIP (Promedio según las pelotas puestas en juego) de .307.

Otras casas de proyección como Steamer visualizan a Yuli con 122 partidos, 18 jonrones, 72 impulsadas y .296 de AVE. Si un beisbolista cubano puede ser longevo ese sería Yulieski Gurriel. Su capacidad atlética es sobresaliente junto a su gran ética de trabajo. Sus métricas defensivas en la inicial no fueron del todo buenas (-5 carreras salvadas) aunque aún no se puede establecer un noción definitiva en el primer año de transición a la nueva posición. No tengo dudas que Gurriel durará en MLB más de lo que muchos piensan.

El espejismo de triunfar con celeridad en la mejor liga del mundo contrapuso la hoja de decepciones (para muchos aficionados) con la que llegaba desde Cuba. El 2018 podría ser la consolidación de Gurriel en las Grandes Ligas, dentro de un equipo que parece más que preparado para asaltar nuevamente el templo de la Serie Mundial.