Haydée Milanés ocultó el apellido de su padre durante la primera década de su carrera

La cantante Haydée Milanés, hija del reconocido exponente de la Nueva Trova cubana, Pablo Milanés , ocultó su apellido durante 10 años, pues quería labrarse su propio camino e iniciar una carrera musical sin que la asociaran con su padre. “Renegué en un principio, no quería cantar sus canciones y no quería que me relacionaran con él. Me molestaba”.

Haydée luchó por demostrar que tenía su propio talento y a los 18 años se unió al Cuarteto de Ernán López-Nussa, donde fusionaban la música cubana y el jazz, y dio a conocer su melodiosa voz dentro y fuera del país.

En el año 2001 comenzó su carrera en solitario y grabó su primer disco en Nueva York con la disquera Emi México: “Haydée”, sin usar el apellido Milanés.

Luego de haberse creado una carrera por sus propios méritos, decidió que era momento de “volver a beber de la fuente de la que tanto había aprendido”. En 2008 le pidió a su padre permiso para comenzar a usar su apellido en su carrera musical y comenzó a cantar sus canciones y a investigar sobre música cubana.

En 2014 se vio el resultado de ese trabajo con el disco Palabras, una antología de la obra de Marta Valdez, una de las más importantes cantautoras cubanas del siglo XX.

Haydée cuenta con seis discos propios y decenas de colaboraciones. Actualmente trabaja en un nuevo álbum con las canciones más importantes de la carrera musical de su padre.