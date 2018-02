Etecsa responde dudas sobre fin de funcionabilidad de móviles robados en Cuba

El pasado mes de enero entró en vigor en Cuba la Resolución 12 del 2016, emitida por el Ministerio de las Comunicaciones y publicada en la edición ordinaria número 9 de la Gaceta Oficial, el 17 de febrero del 2016, que indica que todos los equipos que tengan Código de Identificación Internacional de Equipo Móvil (IMEI, por sus siglas en inglés) no válidos deberán ser remplazados antes del 18 de mayo de 2018.

El monopolio de las comunicaciones en Cuba ha señalado que la aplicación de esta resolución no debería tomar a nadie por sorpresa, pues desde 2016 se viene advirtiendo que quienes posean celulares con IMEI no válidos deben cambiar sus equipos.

Sin embargo, dada la relevancia de dicha resolución, que tiene como fin registrar y controlar el uso de los teléfonos móviles en el país, funcionarios de la empresa de telecomunicaciones respondieron, a través del periódico Granma, a una serie de preguntas e inquietudes de los usuarios.

¿Por qué y cómo debemos revisar el código de identificación?

El cambio fraudulento del IMEI es un delito cometido con fines de lucro para permitir el uso ilegal de celulares vinculados a hechos de hurto, extravíos u otros casos de teléfonos no autorizados.

Mirtha Baranda Osorio, jefa del Departamento de Gestión de Ventas de la División de Servicios Móviles de Etecsa, aconsejó que “Si usted como usuario ha acudido a algún sitio de venta y/o reparación de particulares y ha desbloqueado o realizado algunos servicios con terceros, se recomienda que corrobore si su IMEI cumple con la política del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM)”.

Los usuarios pueden comprobar si el IMEI obtenido es válido al marcar en su celular *#06#.

Para ser válido, se debe obtener un número de 15 dígitos, y no más, que no contenga ninguna letra y que no comience con dos o más ceros. El mismo, deberá aparecer en los ajustes de su teléfono y al retirar la carcasa del móvil, justo debajo de la batería.

"Igualmente, la factura de compra, e incluso la caja en la que venía originalmente el móvil, también son lugares en los que está claramente identificado el código, y también deben coincidir", aclaró.

¿Comprar móviles en el extranjero o a particulares es ilegal?

“No, no lo es. Los usuarios pueden comprar o adquirir equipos móviles desde cualquier país, no precisan ser adquiridos en nuestras oficinas exclusivamente”, señaló Baranda.

Sin embargo, sí se recomienda prestar especial atención a la compra a particulares o en sitios no reconocidos por el fabricante u operador.

¿Y si caigo en la lista negra y mi IMEI es original?

“Aquellos usuarios a los que se les bloquee la línea, es decir, que hayan entrado a la `lista negra´, y posean un teléfono con IMEI original, deberán presentarse en nuestras oficinas comerciales en un término no mayor de siete días aportando toda la documentación posible”, aseguró Baranda, y su servicio será restablecido en breve tiempo, después de hacer las investigaciones pertinentes, aseguró Baranda.