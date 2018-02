La asistente personal de José José cuenta toda la "verdad"

Laura Núñez, la mujer que en los últimos años ha sido la asistente personal de José José, ha contado toda la verdad sobre el traslado del cantante de México a Miami, donde fue internado en el hospital Jackson Memorial este miércoles.

El programa Un Nuevo Día, de la cadena Telemundo, ha entrevistado a Núñez y ésta ha desvelado toda la verdad sobre el viaje del artista. Según explica, José José no salió "desahuciado" de la capital mexicana sino consciente y sin cáncer.

El traslado, apunta la asistente del cantante, se hizo sin aviso previo. De hecho, José José se despidió de ella pidiéndole perdón por no haberle informado con antelación sobre su marcha.

Tampoco sabían nada José Joel y Marisol, dos de los hijos del artista, que viajó este miércoles a Miami en contra del criterio los médicos. Los facultativos consideraron que su estado era muy delicado para este tipo de esfuerzos. Las gestiones del viaje las hizo Sara, la ogtra hija del cantante. El domingo pasado los tres hermanos pasaron el día en familia y ninguno habló entonces de la posibilidad de este viaje, como confirmó José Joel a Telemundo.

Laura Núñez no sabe de dónde salió el dinero para trasladar a José José hasta Miami, pero asegura que del bolsillo del artista no fue: económicamente él no está en condiciones de hacer frente a este tipo de gastos. El Príncipe de la Canción llegó a la Florida en un avión privado. Su esposa, Sara Salazar, lo estaba esperando en el aeropuerto.

Asimismo la asistente del cantante confirmó que José José pesa 100 libras y que estaba consciente cuando le propusieron viajar a Miami. El artista se recupera de un cáncer de páncreas del que fue operado en noviembre pasado. Poco antes hizo unas conmovedoras declaraciones a Telemundo sobre lo que ha representado esta enfermedad para él.