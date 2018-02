Medicamentos, en busca y captura en Cienfuegos

Cienfuegos no escapó a la escasez de medicamentos que sufrió Cuba en 2017, pero la crisis ha continuado en este año y todavía falta para su solución definitiva, según un reportaje del periódico 5 de septiembre.

Las autoridades dicen que la situación no alcanza la gravedad del año pasado, cuando en la provincia hubo un promedio mensual de 63 medicamentos faltantes. Sin embargo, las dificultades persisten y al cierre de enero se registraron casi 20 faltantes más que en diciembre.

Danexis Porres Cuéllar, directora Técnico-Comercial de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas, apuntó al diario oficialista que la mejoría debe comenzar en este primer trimestre. “De momento, sería falso decir que todo está solucionado, cuando el cierre de enero arrojó un nuevo incremento de faltantes, hasta 19 más que en diciembre”, explicó.

“Incluso cuando eventualmente hemos constatado el arribo de determinados faltantes de productos de alta necesidad, ha sido siempre en cantidades insuficientes para cubrir la demanda”, añadió.

Las aglomeraciones en las farmacias continúan. Aunque, en opinión de la funcionaria, esto es típico del primer mes del año, cuando “siempre tienen lugar dificultades de contratación entre laboratorios y almacenes, laboratorios y proveedores de materias primas”.

La Perla del Sur cuenta con 84 farmacias donde se venden por tarjetas 90 medicamentos de todos los grupos farmacológicos. Los más demandados son los antihipertensivos, anticonvulsivantes y antiulcerosos.

En la unidad del consejo popular de Tulipán existen 3.485 pacientes clasificados en el registro de los medicamentos de tarjeta de control por certificado médico. Su farmacéutico clínico, Ariel Álvarez Cardoso, informó de que el Diltiazem de 120 mg, que se indica a cardíacos y operados a corazón abierto, cuando llega solo cubre un 30% de la demanda.

A pesar ello, en su criterio, la situación actual no es tan grave como en otros momentos, cuando no existían alternativas. Ejemplifica con dos diuréticos tiazídicos: la Hidroclorotiazida y la Clortalidona, de los cuales siempre hay uno en existencia, no como antes.

Pero esto también crea nuevos problemas al enfermo, como admite incluso la directora de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas, Yenny Santiago León, quien recuerda que en esos casos hay que ir entonces al médico para que cambie el certificado.

En el mes de noviembre el periódico Granma publicó una información brindada por el Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), responsable del 63% de los medicamentos básicos distribuidos en la Isla, en la cual afirmaba que la escasez se debía principalmente a "la falta de financiamiento oportuna para pagar a los proveedores".

O lo que es lo mismo no había dinero para negociar la adquisición de las materias primas, materiales de envases, e insumos. Más del 85% de los productos que se utilizan en Cuba para producir medicamentos son importados.