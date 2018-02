Este es el deporte que practican los hijos de Shakira y Piqué

La popular cantante colombiana Shakira ha compartido en su perfil de Instagram un video en el que aparecen sus dos hijos, Sasha y Milan, con un entrenador de tenis.

"Practicando con mamá", escribió la barranquillera junto al video.

Milan y Sasha, de 5 y 3 años respectivamente, lucen camisetas del equipo de su padre Gerad Piqué, el FC Barcelona.

Shakira ha estado pasando más tiempo que de costumbre con sus hijos recientemente debido a que su trabajo fue interrumpido por un padecimiento en sus cuerdas vocales. Este verano, la estrella iniciará la gira para promocionar "El Dorado", suspendida en noviembre pasado. El primer espectáculo está previsto para el 3 de junio en Hamburgo, Alemania.

"Este es otro reto verdadero que tengo frente a mi porque es la primera vez que estaré de gira con dos niños. Los tendré por la mayor parte del tour, lo tomaré un paso a la vez y trataré de asimilarlo en el camino", dijo la cantante a E News.

Aunque muchos han especulado sobre si la colombiana podría o no volver a los escenarios, esta semana publicó un video en sus redes sociales en el que aparece cantando. “Para mis fans que nunca me dejan caer tan bajo, me levantan”, dijo.