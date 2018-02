La vedette cubana Rosita Fornés cumple 95 años

Rosita Fornés, conocida como "La vedette de Cuba", cumple este domingo 95 años de una prolífica vida dedicada al arte que la ha convertido en una de las figuras más queridas en la Isla.

A pesar de ser una de las actrices y cantantes más conocidas del espectáculo en Cuba, nació en febrero de 1923 en Nueva York. La llamaron entonces Rosalía Palet Bonavia. Sus padres, españoles de nacimiento, habían viajado a esa populosa ciudad estadounidense donde el matrimonio tenía planes de establecerse y comenzar una nueva vida.

Rosita viajó con su madre a La Habana posteriormente. Desde muy joven mostró señales de sus dotes artísticas y sus habilidades para triunfar en los escenarios. A los 18 años hizo su debut en una opereta y conoció al pianista Ernesto Lecuona, quien la ayudó considerablemente durante sus primeros años en el terreno de la actuación.

La Fornés interpretó zarzuelas, entre ellas la famosa Cecilia Valdés, obras de teatro, y musicales en los escenarios más prestigiosos de la época y paralelamente a su triunfo en el espectáculo se consagró a una importante labor en la radio.

Con poco menos de 23 años alcanzó reconocimiento a nivel internacional, sobre todo en México, donde actuó en las instalaciones de mayor prestigio y en varias películas como Se acabaron las mujeres (1946), La carne manda (1947), Cara sucia (1948), y Mujeres de teatro (1951).

En el país antillano se presentó en los festivales de Varadero, en la mayoría de los clubes y espacios nocturnos, así como en la televisión y la radio. Su fama también llegó hasta países ex socialistas como URSS, Hungría, Bulgaria y Rumania. En Cuba participó en varias películas y todavía muchos recuerdan su carismático papel en la comedia de enredos Plaff.

Durante sus seis décadas de trayectoria artística pudo trabajar con los grandes de su tiempo como Libertad Lamarque, Hugo del Carril, Luis Sandrini, Rita Montaner, Bola de Nieve, Benny Moré, María de los Ángeles Santana y Esther Borja .

A raíz de su cercano cumpleaños, agradeció al público que le ha profesado admiración durante su larga vida.

“Ese ha sido el premio más grande que yo haya podido tener como artista: la manera en que me ha recibido el público, cómo me ha querido siempre. Con eso me bastaba. Yo nunca me creí la mejor. Nunca. Nunca me dije: “esto o aquello me sale mejor que a nadie”. Yo siempre me he encontrado defectos. Hacía la obra, me salía, pero siempre me decía: “fallé en esto, en esto y en aquello”. Claro, era algo muy íntimo, me callaba la boca y no se lo comentaba a nadie; pero me servía mucho analizarme. Pero en definitiva: estoy feliz porque he tenido una vida muy bonita”.