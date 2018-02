El presentador cubano Omar Moynelo aconseja a la gente desempleada (+VÍDEO)

Omar Moynelo, el presentador cubano que fue despedido del programa de radio el Cañonazo de Z 92, dio una serie de consejos en clave de salud a todos aquellos que se encuentran desempleados.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Facebook recomendó mantener activa la mente a la espera de la llegada de nuevas oportunidades laborales.

En este sentido se dirigió a los profesionales de radio y televisión, al mismo tiempo que calificó de "nefasto" el inicio de 2018.

"Es una recomendación para mucha gente de la radio, televisión y otros sectores porque ha sido un inicio de 2018 nefasto. Vine de vacaciones y me estaba esperando una bota rusa que me dio tremenda patada y me dejó sin trabajo", aseguró en la citad red social.

"Hay que hacer un cardio bajo durante una hora, sin abusar porque te puede bajar la testosterona. Perder el trabajo y que también te bote la mujer sería una verdadera tragedia", añadió.

Moynelo se enteró de su despido tras regresar de vacaciones y explicó en un comunicado que su salida se debió a los recortes de personal llevados a cabo por la compañía propietaria de la emisora SBS.