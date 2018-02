Osmani García celebra 18 años de colaboración junto al compositor cubano Osmany Espinosa

El cantante y reguetonero cubano Osmani García celebró este sábado los 18 años de carrera artística en colaboración con el afamado compositor y productor Osmany Espinosa, al frente de la disquera independiente La Oficina Secreta y miembro del sello italiano Planet Records.

“Mi hermano de los años componiendo en el piso, Osmany Espinosa”, escribió el intérprete de El Taxi en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto en la que aparece junto a Espinosa y su famoso Hummer dorado.

El reguetonero afirmó que ya “son 18 años en TV y Radio dando toda la fuerza y pasión de nuestras vidas en cada nota”. “Dándolo todo, no más que por cantar y escribir cosas que alegren al mundo”, añadió.

Osmany Espinosa inició su carrera artística en su natal Manzanillo como integrante de un grupo de pop. Fue fundador del grupo Mégano en 1999, y en 2005 integra otra agrupación juvenil de música latina denomina Los que Llegaron Primero.

Después de decidir lanzarse en solitario, estrena su disco El amor invisible. Desde la composición alcanza el máximo reconocimiento nacional con la canción “El verano ya llegó”, tema que identificó el período estival del año 2000.

En 2001 la disquera hispana Vale Music —en cuya cartera figuraban artistas como Chenoa, David Bisbal y otros talentos de Operación Triunfo— compró la canción para moverla en España. El tema se difundió por las emisoras Cadena Dial y 40 Principales.

A partir de 2006 comenzó a componer temas para reconocidos músicos cubanos como Laritza Bacallao , Boni y Kelly, los Van Van, Manolito Simonet, Wil Campa, Alain Daniel, Yulien Oviedo , Qva Libre, Alexander Abreu , Caribe Girls y otros tantos.

Entre los temas más sonados se encuentran “Lo malo se va bailando” interpretada por la banda Yuly y Havana C; “Que suenen los tambores”, de Laritza Bacallao; “Que me quiten lo baila'o”; con Wil Campa, “Como te amo yo”, de Mayco D'Alma ; “Una canita al aire”, de Alain Daniel; y “Cuando tú dices que me amas", éxito de Qva Libre.

A finales del año pasado, Espinosa obtuvo un premio Grammy Latino por la canción La Gran Fiesta, interpretada por la boricua Olga Tañón.