Con esta camiseta subió Eduardo del Llano a recoger un premio en la Feria del Libro de La Habana

Eduardo del Llano, el conocido escritor y guionista cubano, quien durante 13 años ha deleitado a sus compatriotas con la saga de cortos humorísticos protagonizada por Nicanor O’Donell, ha puesto de manifiesto su chispeante sentido del humor y su poco respeto por las solemnidades.

El cineasta acaba de recibir el Premio Nacional de Novela 2018 con su obra El enemigo. Para celebrarlo no se le ocurrió nada mejor que ir recoger su galardón a la Feria Internacional del Libro de La Habana, luciendo un pullover negro con una frase en inglés que decía: “Blowjob is better than no job”, que traducido al español es: “Una felación es mejor que no tener trabajo”.

Del Llano posó sonriente junto a Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, quien le entregó el diploma acreditativo del lauro en un acto que tuvo lugar en la sala Nicolás Guillén, de la fortaleza San Carlos de La Cabaña. La imagen fue publicada por Cubadebate.

Con su broma, el escritor deja en el aire la duda de si las autoridades del evento no saben inglés, o si conocen el idioma y no les importó el juego de palabras.

Los cuentos de Del Llano, muy críticos con el sistema, suelen circular en la Isla solamente por medios alternativos a los oficiales. En octubre del año pasado dio a conocer en las redes sociales su escrito: De censores, de mentes, en el que denunciaba la censura de la televisión cubana a un guión que había escrito para el popular programa Vivir del cuento.