Encuentran drogas, y más de 100 fotos de niños desnudos en casa de un cura en EE.UU.

Cientos de imágenes de pornografía infantil, LSD, éxtasis y otras drogas fueron encontradas en la casa de un sacerdote estadounidense identificado como W. Thomas Faucher, de 72 años de edad, conocido por ser un ferviente luchador contra el homosexualismo. El hombre, además, se había manifestado públicamente en contra de los abusos cometidos por miembros de distintas órdenes eclesiásticas contra menores.

Según el reporte de Idaho Statesman, el sacerdote Faucher enfrenta 14 causas distintas, asociadas con 10 cargos de explotación sexual de un niño y dos cargos de distribuir material de explotación sexual que involucra a niños. Sus dos últimos cargos son por posesión de drogas.

Faucher fue llevado a la corte en una silla de ruedas el lunes por la noche, pero a pesar de ello le será difícil encontrar compasión alguna entre el jurado, aunque fuentes indicaron que el exsacerdote tiene "muy buenas amistades" en el estado.

A ello hizo referencia su abogado Mark Manweiler cuando dijo que su defendido tenía "buenos amigos, y personas del más alto nivel de ambas ramas, tanto del gobierno estatal como de nuestro gobierno local y algunos funcionarios judiciales aquí en el condado de Ada".

Manweiler dijo que su defendido, a pesar de que se le encontraron en su ordenador cientos de imágenes de niños pequeños, incluidos bebés y niños desnudos en poses sexuales e incluso torturas, debía ser liberado dada su "reputación impecable" y la falta de antecedentes penales.

No obstante, el juez Michael W. Lojek no hizo mucho caso al pedido de Manweiler, y le fijó una fianza de $250,000, y le ordenó que no tenga contacto con ningún niño menor de 18 años. Le fue prohibido, además, el uso de Internet.