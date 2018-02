Camila Cabello anuncia su primera gira mundial en solitario ¡Entérate de las fechas!

La popular cantante cubana Camila Cabello ha lanzado el cronograma de su primera gira mundial como solista para promocionar su álbum homónimo, lanzado hace casi exactamente un mes, informó la revista Billboard.

El esperado tour tomará por asalto los escenarios de EE.UU, Canadá y Europa, como parte de las primeras presentaciones oficiales de la intérprete de Havana en solitario, sin contar los conciertos de la gira iHeartRadio en diciembre.

Bajo el nombre Never Be The Same Tour, la primera y una de las más populares canciones del álbum, la gira comenzará en Canadá el próximo 9 de abril, recorrerá varios sitios de EE.UU y luego hará paradas en Europa durante junio.

Camila Cabello/ Instagram

Las entradas se pondrán a la venta para el público general el 16 de febrero a las 10:00 a.m. en la web www.camilacabello.com, y una parte de las ganancias de las ventas de paquetes VIP se donarán a la ONG infantil Children's Health Fund.

9 de abril: Vancouver, BC, en el Orpheum Theatre

10 de abril: Seattle, WA, en el The Paramount Theatre

11 de abril: Portland, OR, en el Arlene Schnitzer Concert Hall

13 de abril: Oakland, CA, en el Fox Theater

14 de abril: Los Angeles, CA, en el Hollywood Palladium

18 de abril: Denver, CO, en el Paramount Theatre

20 de abril: Minneapolis, MN, en el State Theatre

21 de abril: Milwaukee, WI, en el Riverside Theater

22 de abril: Chicago, IL, en el Riviera Theater

24 de abril: Saint Louis, MO, en el recinto The Pageant

25 de abril: Detroit, MI, en el The Fillmore Detroit

27 de abril: Toronto, ON, en el Sony Centre for the Performing Arts

28 de abril: Montreal, QC, en el Canada M Telus

29 de abril: Boston, MA, en el Orpheum Theatre

1ro de mayo: Philadelphia, PA, en The Fillmore

4 de mayo: New York, NY, en la Terminal 5

5 de junio: Glasgow, UK, en la Glasgow O2 Academy

6 de junio: Birmingham, UK, en la Birmingham O2 Academy

12 de junio: London, UK, en la O2 Academy Brixton

13 de junio: Amsterdam, NL, en AFAS Live