Presidente de la Cámara Baja dice que tiroteo en Florida no debe llevar a una "supresión de derechos ciudadanos"

Washington, 15 feb (EFEUSA).- El republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara Baja de EE.UU., sostuvo hoy que el "terrible tiroteo" acaecido ayer miércoles en una escuela de enseñanza secundaria de Parkland (Florida), que causó al menos 17 muertos, no debe dar pie a un debate sobre la "supresión de los derechos de los ciudadanos".

"No creo que haya que llevar el debate hacia la supresión de los derechos de los ciudadanos (...). Obviamente esta conversación suele dirigirse a ese punto, pero en estos momentos creo que necesitamos darnos un respiro y recolectar todos los hechos", declaró Ryan en una entrevista concedida esta mañana a la emisora WIBC de Indiana.

El congresista apuntó que, antes de tomar medidas, es necesario saber qué leyes se violaron y cuáles fueron las motivaciones que presuntamente llevaron al exalumno Nikolas Cruz, de 19 años, a perpetrar la matanza armado con un rifle semiautomático y con varios cargadores en su poder.

"Por ahora, tenemos más preguntas que respuestas", insistió.

Ryan no tuvo reparos en defender a la actual Administración, que ha sido criticada por no mostrar una postura más firme a lo largo de un primer año de mandato que se ha visto marcado por matanzas como la de Las Vegas, que en octubre se cobró la vida de 59 personas, o los 17 tiroteos en cetros educativos en lo que va de 2018.

"No es como si no se hubiera hecho nada para hacer cumplir las leyes, o como si no hubiéramos hecho lo necesario para evitar que gente mala -gente que no debe adquirir pistolas- adquiera pistolas", justificó el presidente de la Cámara de Representantes.

Esta misma mañana, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para referirse al tiroteo en la localidad de Parkland, en el que además 15 personas resultaron heridas, y pedir a la ciudadanía que informe a las autoridades cuando detecte un "comportamiento errático" como el mostrado por Cruz.