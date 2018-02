Manolín: "Vivimos en EE.UU. y le estamos muy agradecidos pero no hay por qué callar"

Manolín, El médico de la salsa, ha publicado un texto en su perfil de Facebook a propósito del tiroteo en una escuela secundaria de Broward, el pasado 14 de febrero, en el que murieron 17 personas y otras 15 resultaron heridas.

Más que aludir directamente a la tragedia, el músico cubano ha ido a la que considera la causa principal, el gran problema de origen: la venta de armas.

El cantante, residente en Miami, parte de aclarar lo siguiente: "Vivimos en USA y le estamos muy agradecidos, pero no hay por que callar y menos cuando se trata de algo tan horroroso", y acto seguido alude a la Asociación Nacional del Rifle y a su gran poder sobre el Congreso de EE.UU.

Con un lenguaje muy directo y sencillo, Manolín critica a quienes insisten en decir por estos días "No son las armas, son las personas"; y sentencia con ironía: "Pues sí, claro, son las personas que las venden las que son unas desalmadas".

En los dos últimos días son varias las figuras públicas que han abogado por un mayor control de armas en la sociedad norteamericana, entre ellos el ex presidente Barack Obama o los familiares de las víctimas del reciente tiroteo.

Otras figuras de la política como el gobernador del Estado de Florida, Rick Scott, han hablado de la necesidad de una conversación seria sobre el tema. El presidente Donald Trump, por su parte, evadió directamente el debate en su discurso de ayer jueves, y prometió un mayor control del acceso a las armas por parte de personas que padecen "desequilibrio mental".

A continuación transcribimos, íntegramente, el texto publicado por Manolín en su perfil de Facebook.

"Posiblemente sea este, el descaro más grande del mundo".

Vivimos en USA y le estamos muy agradecidos, pero no hay por qué callar y menos cuando se trata de algo tan horroroso.

Es muy sabido que la ANR ( Asociación Nacional de Rifles) es una organización muy poderosa e influyente que reparte dinero a las dos manos y tiene comprado a Congreso y medio.

Y esa barbaridad de dinero que ganan, es a costa de la muerte de miles y miles de ciudadanos inocentes de este país.



En USA son más de 350 millones de habitantes y no se llamen a engaños, aquí hay millones de personas con problemas y stress de todos tipos, frustraciones y necesidades de todos tipos, donde las rentas están por el cielo y los sueldos por el piso, hay desempleo, donde arreglarte una muela cuesta 2 mil dólares y también hay locos de todos tipos



Y para colmo y además



Le vendes armas de todos tipos y por la libre..!!!



Qué bonito ..!!!!!



Es como:



"Vaya PA que se maten hijos de perra.



Y los que se creen sabios y listos, dicen:



"No son las armas, son las personas".



Pues sí claro, son las personas que las venden las que son unas desalmadas.



Entonces deberían vender cianuro por la libre, porque no es el cianuro, son las personas.



El que no entienda esto, sencillamente es un cara dura, es un retardado mental o tiene la cabeza llena de mierda.



"Posiblemente sea esta situación, el descaro más grande del mundo".